Arabia Saudita festejó por todo lo alto su clasificación al Mundial 2026 tras igualar sin goles ante Irak. El equipo dirigido por Hervé Renard cumplió con su objetivo y como reconocimiento a lo logrado recibirá una millonaria recompensa: el gobierno anunció que otorgará un millonario premio a cada uno de los integrantes de la selección.

Según el medio local Asharq Business, cada futbolista y el entrenador recibirán cinco millones de riyales, una cifra equivalente a un millón de dólares, por clasificar a la Copa del Mundo. La medida fue dispuesta por Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ministro de Deportes de Arabia Saudita.

Pero no es la primera vez que los saudíes obtienen esta clase de beneficios. Durante Qatar 2022, tras el triunfo ante Argentina (2-1) en fase de grupos, los miembros de la selección recibieron un jugoso premio por haber conseguido un resultado histórico.

Esta será la séptima participación para Arabia Saudita en un Mundial y el tercero de manera consecutiva. Por ese motivo, los hinchas los consideran héroes nacionales y el gobierno árabe no dudó en reconocer el esfuerzo por la clasificación.

Como se sabe, Arabia Saudita tuvo un inicio irregular en las Eliminatorias de la AFC y recién logró encaminar su rumbo tras el regreso de Renard al banco. El último empate contra Irak fue decisivo para garantizar un cupo en la cita mundialista.

"Arabia Saudita"



Porque empató ante Irak sin goles y se clasificó al Mundial 2026. Tenían que ganar para clasificar y ni atacaron, alta putita los iraquíes.

pic.twitter.com/TG9cCrB5Oa — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) October 14, 2025

******************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.