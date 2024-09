Una sorprendente revelación ha colocado en el ojo de la tormenta al exárbitro chileno Carlos Chandía, actual alcalde de Coihueco (Ñuble), quien reconoció haber ‘perdonado’ a Lionel Messi para que se no pierda una final de Copa América con Argentina.

Sucedió en 2007, cuando el astro de la Albiceleste estaba amonestado y cometió una falta merecedora de sanción, en la semifinal de Argentina frente a México. Una segunda amarilla lo hubiese sacado de la definición contra Brasil, que terminó llevándose la ‘Canarinha’. Sin embargo, el juez decidió no amonestar al ‘10′ y reveló lo sucedido.

“Messi tenía una amarilla, yo había dado tres minutos de agregado y Argentina le ganaba 3-0 a México. Messi levanta una pelota y la para con la mano, pero en mitad de cancha, no había ninguna opción de gol de los mexicanos”, recordó Chandía en una entrevista con VBAR Caracol de Colombia.

Carlos Chandía, ex árbitro chileno, actualmente se dedica la política. / NORBERTO DUARTE

Luego sorprendió con su revelación: “Me acerqué y le dije ‘esta jugada es amarilla, pero te va a costar la remera’. No le mostré la amarilla, ganaban 3-0 y quedaban dos minutos, era cortarle la posibilidad de jugar la final de Copa América 2007″.

“La camiseta me la fue a dejar al camarín. Él se la quería sacar en la cancha y le dije ‘no, acá no, me la entrega en el camarín’, y llegó hasta allá para entregarme su camiseta”, contó el otrora árbitro FIFA chileno.