Hace no mucho tiempo, Arda Turan era uno de los mejores futbolistas del planeta. Destacó y ganó varios títulos con camiseta del Atlético de Madrid y luego dio el salto al FC Barcelona, donde no logró dar la talla y comenzó su cuesta abajo. Es así que hoy, en las filas del Galatasaray de Turquía, el mediocampista vuelve a ser noticia pero no por cuestiones deportivas, sino por su preocupante estado físico.

Recientemente, y luego de estar varios meses lejos de las canchas por una lesión, el volante regresó a la actividad e ingresó en la derrota de su equipo por la mínima diferencia a manos del Giresunspor en la Superliga turca.

Su estado físico, como era de esperarse, sorprendió a más de uno en el estadio y alrededor del mundo, ya que se le vio con varios kilos de más y con poco ritmo sobre el “verde”. Rápidamente su imagen se volvió viral en las redes sociales.

Pasado en el deporte rey

En Atlético de Madrid Arda Turan conquistó una Liga, una Copa del Rey, una Supercopa de España, una UEFA Europa League y una Supercopa de Europa. Es así que luego se mudó al FC Barcelona e incluso lo haizo bajándose el sueldo.

Arda Turan en la actualidad con el Galatasaray de Turquía. Foto: Twitter.

Con los azulgranas ganó una Liga, dos Copas del Rey, una Supercopa de España y un Mundial de Clubes. Empero, nunca pudo ganarse un puesto en el equipo titular y poco a poco fue perdiendo espacio.

Ya en el 2020, y luego de que los ‘culés’ le rescindieran el contrato, regresó a Turquía, al Galatasaray, club donde empezó su carrera futbolística hace varios años.

