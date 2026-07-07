Por Jasson Curi Chang

Nadie lo entiende aún, pero en el preciso instante en el que Enzo despega del campo, el destino está escribiendo una escena gloriosa en la historia de los mundiales. Con Messi lejos a 20 metros, con Scaloni pisando la línea de la cancha, con el Dibu casi en la misma línea que Licha y el Cuti. Y ahí, con el centro de Lautaro Martínez y el frentazo de Fernández, la explosión sucede en Atlanta y repercute por toda Latinoamérica unida. O al menos, la Latinoamérica que tiene puesta su fe en esta Argentina de fierro y de fe.

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