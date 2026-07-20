El dolor por haber perdido la final del Mundial 2026 sigue latente en Argentina, que cayó 1-0 ante España con un gol de Ferran Torres. De hecho, ya con cabeza fría y revisando las imágenes cuadro por cuadro de aquella jugada, se puede ver claramente qué sucedió con Nahuel Molina y Giuliano Simeone en ese fatídico minuto 106 del partido.

El primer cuadro muestra a Lamine Yamal recibiendo la pelota por derecha, mientras que Argentina retrocede para defender. Simeone tiene referenciado a Torres, mientras que Molina sigue de cerca a Nico Williams, quien fue clave para asistir a su compañero en el gol.

Yamal da el pase hacia atrás para Pedro Porro, quien estaba perfilado, y este ya tenía en la cabeza lo que iba a hacer: centro al segundo palo para buscar a Williams, unicado a la espalda de Molina para recibir el lanzamiento de su compañero.

Lamine Yamal recibe el balón por derecha, mientras que Simeone pierde la marca de Torres.

En este cuadro se puede ver mejor la jugada. Williams pica al espacio y le gana la espalda a Molina. La pelota va hacia esa dirección, generando una opción clara de peligro para España. Por otro lado, Simeone tiene cerca a Torres, pero no lo sigue.

Porro lanza el centro para Williams, que estaba a la espalda de Molina.

La acción siguiente es clara: Simeone se revisa las medias, quizá confiado de que el balón iba a salir, mientras que Torres corre al espacio para esperar el balón. Y justamente eso es lo que ocurre, porque Williams le gana a Molina, cabecea hacia atrás y allí aparece el delantero del Barcelona para anotar.

Simeone se alza las medias, mientras que Torres pica al espacio para quedar frente al gol.

Como se puede ver, Simone queda lejos de la jugada, sin tiempo a reacción y solo lamentándose de lo que acababa de pasar. Torres pudo controlar la pelota y anotar el 1-0 con el que España se coronó campeón del mundo. ¿Pudo el Dibu Martínez hacer algo más? Tal vez cortar la jugada, pero hay más responsabilidades en ese gol.

Molina no puede con Williams, la pelota la recoge Torres y anota el gol.

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