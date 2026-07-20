Cuadro por cuadro de los culpables del gol de España: ¿Qué hicieron Molina y Simeone en la jugada? (Foto: AFP)
Cuadro por cuadro de los culpables del gol de España: ¿Qué hicieron Molina y Simeone en la jugada? (Foto: AFP)
Por Redacción EC

El dolor por haber perdido la final del Mundial 2026 sigue latente en Argentina, que cayó 1-0 ante España con un gol de Ferran Torres. De hecho, ya con cabeza fría y revisando las imágenes cuadro por cuadro de aquella jugada, se puede ver claramente qué sucedió con Nahuel Molina y Giuliano Simeone en ese fatídico minuto 106 del partido.

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