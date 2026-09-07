El delantero argentino Lionel Messi, durante el partido de cuartos de final del Mundial de Fútbol de 2026 entre Argentina y Suiza en el estadio de Kansas City, el 11 de julio de 2026. (Odd ANDERSEN / AFP)
El delantero argentino Lionel Messi, durante el partido de cuartos de final del Mundial de Fútbol de 2026 entre Argentina y Suiza en el estadio de Kansas City, el 11 de julio de 2026. (Odd ANDERSEN / AFP)
/ ODD ANDERSEN
Por Redacción EC

La selección de Argentina empieza a vivir una nueva era tras el reciente retiro de Lionel Messi a la ‘Albiceleste’ luego del subcampeonato en el último Mundial 2026. Como el fútbol no para, ya se empiezan a definir los primeros partidos que se jugarán sin el ‘10′.

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