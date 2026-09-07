La selección de Argentina empieza a vivir una nueva era tras el reciente retiro de Lionel Messi a la ‘Albiceleste’ luego del subcampeonato en el último Mundial 2026. Como el fútbol no para, ya se empiezan a definir los primeros partidos que se jugarán sin el ‘10′.

La última Copa del Mundo nos mostró, entre otras cosas, los últimos encuentros de la ‘Pulga’ defendiendo los colores de su país, algo que se hizo oficial luego de que el último 31 de agosto ‘Leo’ anunciara su renuncia a la selección.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección… Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento", expresó en aquella ocasión el campeón del Mundo en 2022, quien reveló que las líneas fueron escritas el pasado 21 de julio, dos días después de caer por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026.

Los primeros partidos de Argentina sin Messi

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) se encuentra negociando con dos selecciones para que sean los primeros rivales de los dirigidos por Lionel Scaloni en lo que será una nueva era sin su capitán.

Entre los nombres que se barajan, se han mencionado a los africanos Burkina Faso y Benín, que ocupan los puestos 62 y 93 del vigente ránking FIFA, respectivamente.

Los duelos están previstos a jugarse el sábado 3 de octubre con el primero de ellos, y el martes 6 de octubre con el segundo de los mencionados, ambos en territorio argentino.

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Un análisis emocional sobre Lionel Messi tras la pérdida del mundial, donde se discute si su reacción refleja tristeza real o sufrimiento por no haber obtenido el título. El video refleja opiniones personales sobre su ciclo con la selección y la reacción del público en el estadio.

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