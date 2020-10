En la primera fecha doble de Eliminatorias Sudamericanas, Ángel Di Maria mostró su molestia tras no ser convocado por Lionel Scaloni para enfrentar a Ecuador y Bolivia. Sin embargo, tras un buen inicio de la albiceleste, el jugador del Paris Saint Germain volvería a ser convocado y se enfrentaría a la selección peruana el próximo martes 17 de octubre en el estadio Nacional.

Según pudo saber TyC Sports, el atacante parisino reaparecerá en la nómina que presentará Scaloni en los próximos días, pues se encuentra en la lista preliminar del técnico argentino.

Scaloni lo había dejado de lado en el arranque de las clasificatorias a Qatar 2022, con victorias frente a Ecuador (1-0) y Bolivia (1-2), lo que sacó la peor versión del futbolista, quien se consideraba en un gran nivel como para ser llamado a su selección.

“Si me rompo el oj... en el club es para intentar tener un chance en la selección y poder competir. No le encuentro explicación a por qué no estoy convocado. Si no estoy convocado es porque no me quieren convocar, seguiré peleando para estar en la Selección ¿A los 32 años estoy viejo?”, había dicho Ángel Di María, en diálogo con ESPN.

“El equipo funciona sin Di María y no voy a tocarlo. No forma parte de esta convocatoria, pero él no está afuera de la Selección”, le respondió Scaloni.

#90MinutosESPN 📺 | ESPN 2



"ESTÁN TODOS LOCOS EN ARGENTINA"



La divertida reacción de Neymar al ver que Ángel Di María no fue citado a la Selección Argentina. pic.twitter.com/2PyOhTO2Up — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) September 25, 2020

NO SERÁ EL ÚNICO

Roberto Pereira, que tras cuatro años en la Premier League con el Watford -descendió en la última temporada- resolvió su regreso a Udinese, ya está establecido en la Serie A, donde fue titular en los últimos tres partidos. Es por ello que, Scaloni volvería a confiar en él como lo hizo en prácticamente todo su ciclo.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Otros Deportes: Lewis Hamilton superó récord de Michael Schumacher en la Fórmula 1 | VIDEO