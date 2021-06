Luis Miguel Rodríguez hizo una pausa a los festejos por el primer título de Colón y conversó con los medios de comunicación. ‘El Pulga’, como mejor le conocen, anticipó que este importante logro en su carrera profesional quería celebrarlo con la gente de Simoca, la ciudad que le vio nacer.

Entonces, el delantero llegó a las instalaciones del ‘Sabalero’ para seguir con sus compañeros. Enseguida, el jugador subió a su auto para dirigirse a casa sin sospechar lo que le esperaba. Apenas ingresó a este lugar, todo el mundo armó la fiesta para recibir a la persona más conocida entre los suyos.

Una caravana de autos que, al sonido de los bocinazos, le dieron la bienvenida al campeón. Cuando abandonó su coche, decenas de personas le esperaron para felicitarse por el éxito obtenido. Pero ese solo había sido el inicio de una jornada en la que le rindieron un merecido homenaje.

¡UN EJEMPLO PARA TODOS! El Pulga Rodríguez, flamante campeón de la #CopaDeLaLiga con Colón, fue nombrado ciudadano ilustre de Simoca, la ciudad que lo vio nacer, y la gente lo acompañó en una multitudinaria caravana.

‘El Pulga’ Rodríguez entró a las instalaciones del Club Unión Simoca, donde fue recibido por el presidente de la institución, quien le entregó una camiseta con la número 9 estampada. Además, el intendente Marcelo Herrera le entregó una placa al jugador y fue declarado Ciudadano Ilustre y Embajador Deportivo.

“Tengo muchos amigos acá, mucha gente que, más allá de la familia, siente un aprecio grande por uno, porque lo vio crecer, caminar estas calles, jugar en este club. Creo que uno nunca perdió las raíces. Siempre estuve ligado a Simoca, estoy ligado a Simoca y voy a seguir ligado a Simoca. No me lo va a sacar nadie”, declaró a los medios locales.

¿Seguirá siendo ‘Sabalero’?

Después de una conquista importante para la historia de los santafecinos, lo lógico es que la directiva haga un esfuerzo para retener a su estrella. Pero, Luis Miguel desveló que por ahora “está disfrutando. El 30 de junio cumplimos el contrato. Quiero pasarla bien en Simoca, disfrutar de la familia. En Colón me adoptaron como uno de ellos”.

Eso sí, Rodríguez desveló que todavía tiene cuerda para rato y, más allá de si piensa seguir en Colón, uno de sus deseos es colgar los chimpunes en Tucumán. “El hincha quiere que vuelva. En el momento que me tenga que retirar, lo voy a hacer con la camiseta de Atlético Tucumán. Después de haber metido más de 100 goles con esa camiseta, no puedo no retirarme con la camiseta de Atlético”, cerró.

