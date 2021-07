Para el festejo del título de la Copa América 2021, los jugadores de Argentina decidieron colocarse la camiseta albiceleste que contenía una frase que señalaba que eran los campeones del torneo. Sin embargo, uno ellos no lo hizo. Este fue Marcos Acuña, quien generó muchas preguntas luego de su decisión.

El defensor tenía un pelo con una enorme mariposa naranja en el pecho con el nombre “Luz”. Se colocó la camisa para rendirle homenaje a la hija de Fabián De Ciria, fotógrafo de Racing, la cual falleció hace apenas dos meses.

El ‘Huevo’ decidió recordar a la hija de su amigo en pleno festejo de la consagración de la Selección Argentina en Río de Janeiro, nada menos que con esa hermosa camiseta que se convirtió en viral por la hermosa historia que posee.

El fotógrafo reconoció el enorme gesto de Acuña en su Instagram. “Qué te puedo decir amigo, si no paro de llorar. Si cuando te vi con esa mariposa en el pecho se me hizo un nudo en la garganta. Que en tu momento de gloria te acuerdes de mi Luchy lo dice todo. No tengo palabras para agradecerte. Te quiero mucho, campeón”.

“Te quiero mucho, amigo”, fue la respuesta de Marcos. No queda dudas de que Luz lo iluminó durante el partido ante Brasil, donde Argentina logró conseguir un título luego de 28 años de sequía.

La razón por la que Marcos Acuña no utilizó la camiseta argentina en los festejos. (Foto: Instagram)