El fútbol argentino aún no tiene fecha confirmada de retorno en medio de la pandemia de COVID-19, pero los aficionados empiezan a vivir la emoción de volver a ver al equipo de sus amores. La muestra de fanatismo de un hincha de Colón refleja cuánto se extrañan los partidos por puntos en Santa Fe.

El dueño de un negocio santafesino anticipó a su clientela que no se perderá la reaparición del ‘Sabalero’, que jugará un amistoso contra Rosario Central siete meses después de su último compromiso oficial.

“Amigos y clientes: este sábado juega Colón un amistoso y se podrá ver por TV. Hace meses que no veo al club de mis amores, por ende cerramos una hora y media. Sepan entender... esto es fútbol y pasión señores”, comunicó el propietario de la dietética “Bendito Lugar” en un cartel, sin pensar que terminaría siendo viral en redes sociales.

“Como no tenemos empleados, vamos abrir igual, pero hasta la finalización del partido no se atenderá al público. Cómo se te extraña Colón”, agregó a través de Instagram.

La alerta del seguidor rojinegro se produjo en la antesala de los duelos de preparación que sostendrán Colón y Rosario Central este sábado en el estadio Brigadier López, más conocido como el ‘Cementerio de los Elefantes’.

“No será un partido oficial, no será una final pero es Colón, es fútbol, amor y pasión”, remarcó a través de una publicación posterior, en la que agradeció a la gente que se identificó con su decisión y comentó que también cerró para ver al ‘Sabalero’ ante Independiente del Valle en la última final de la Copa Sudamericana.

“Colón es la vida, es todo, es un sentimiento grande que no tiene límites. Quizás en los momentos que vivimos no haya que jugar con lo laboral, hay que cuidarlo. Pero los que no conocen el horario que hacemos, por una hora y media que cerremos para ver a Colón después de casi ocho meses sin verlo, creo que no va a molestar a nadie. En todo caso se atenderá, pero será por mi madre, porque yo voy a ver a Colón por tele”, añadió.