Por Jasson Curi Chang

Lautaro llora porque recuerda el hijo que fue. El niño que recibió de las manos de papá Mario sus primeros botines y soñó en hacerle un gol a los ingleses. El pibe al que mamá Karina le siguió tendiendo la cama cuando le tocó dejar la casa en Bahía Blanca para ir a vivir a la pensión de Racing. El ‘Toro’ llora por el papá que es. Por Nina de 5 años que le hizo “bajar dos cambios” y por Theo de 2 años que llegó con el pan del gol bajo el brazo. El goleador llora por el amigo que es. Porque le dijo a Facundo Medina minutos antes de entrar al campo que anotaría el gol del triunfo. Y lo cumplió.

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