La vigente campeona del mundo inició con dos victorias y Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. (Foto: Selección Argentina)
La vigente campeona del mundo inició con dos victorias y Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. (Foto: Selección Argentina)
Por Redacción EC

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) consiguió una primera respuesta favorable de la FIFA en relación con las sanciones impuestas tras la final de la Copa Mundial 2026.

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