La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) consiguió una primera respuesta favorable de la FIFA en relación con las sanciones impuestas tras la final de la Copa Mundial 2026.

La entidad argentina había presentado un pedido formal para que las suspensiones aplicadas a sus futbolistas pudieran cumplirse en partidos amistosos de clase A y/o encuentros oficiales, tomando como referencia el que se dispute primero.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA analizó la solicitud y determinó que, de acuerdo con la normativa vigente, el pedido presentado por la AFA queda aprobado.

FIFA aprueba pedido de Argentina. Foto: AFA

¿Qué había pedido Argentina?

La AFA buscaba modificar el escenario en el que sus futbolistas debían cumplir las sanciones recibidas tras la final del Mundial 2026.

La solicitud apunta a que las suspensiones no queden necesariamente vinculadas a los próximos partidos oficiales de la selección argentina, sino que puedan comenzar a cumplirse en amistosos internacionales reconocidos como clase A.

Esto podría permitir que las sanciones se descuenten antes de una nueva competición oficial, dependiendo del calendario y de los encuentros que dispute Argentina.

Las sanciones que recibió Argentina tras la final

La decisión se produce después de las medidas disciplinarias adoptadas por la FIFA contra integrantes de la selección argentina y contra la propia AFA tras los incidentes registrados en la Copa del Mundio de 2026.

Las sanciones incluyeron suspensiones para futbolistas y multas económicas, además de una sanción económica contra la Asociación del Fútbol Argentino.

El castigo generó preocupación en el entorno de la Albiceleste debido a la posibilidad de que algunas suspensiones afectaran los próximos compromisos oficiales del seleccionado.

Algunos de los jugadores del plantel argentino celebraron con la banderola con alusión a Las Malvinas. (Foto: AFP) / PAUL ELLIS

La AFA, sin embargo, no se conformó con la decisión inicial y ya trabaja en la siguiente instancia del proceso.

AFA todavía apelará las sanciones

Aunque consiguió que la FIFA aprobara su pedido sobre la forma de cumplimiento de las suspensiones, la AFA aclaró que mantiene su postura respecto de las sanciones originales.

La asociación se encuentra a la espera de conocer los fundamentos de las decisiones disciplinarias para presentar los recursos correspondientes ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA.

El objetivo será cuestionar las medidas adoptadas y defender los derechos de la asociación y de los futbolistas involucrados.

El proceso todavía puede continuar después de la apelación ante FIFA.

En caso de que la AFA no consiga una respuesta favorable en la Comisión de Apelaciones, la entidad argentina contempla recurrir eventualmente al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) como última instancia.

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