Argentina – Venezuela EN VIVO por el Sudamericano Sub 20: cómo ver EN DIRECTO el partido desde Rancagua

Argentina – Venezuela se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por el hexagonal final del Sudamericano Sub 20. Hoy, 4 de febrero, el Rancagua será escenario de tres partidos por la jornada 3 del campeonato que se realiza el Chile. El compromiso se inicia a las 8:10 pm. y será transmitido por Movistar Deportes en Perú; TyC Sports en Argentina y SporTV en Brasil.

El Comercio transmitirá el minuto a minuto del Argentina - Venezuela por del Sudamericano Sub 20 que se juega en Rancagua, donde los brasileños necesitan puntuar para mantenerse vivos en la pelea por el título, después de la derrota cosechada contra Venezuela por 2-0. Además, conoce qué canales de transmisión pasarán en vivo el partido.

Venezuela cuenta en su haber con una victoria, contra Brasil por 2-0, y un empate, ante Uruguay por 1-1, resultados que le han valido el liderazgo en la fase final del torneo. Los venezolanos ganaron sin complejos al Brasil de Rodrygo, con un doblete obra de Jan Carlos Hurtado, y con una sólida defensa que desquició a la estrella de la Canarinha y próximo jugador del Real Madrid, quien fue expulsado tras perder los nervios.

Por otro lado, Argentina tendrá la oportunidad de demostrar su valía y despejar las dudas que sobrevuelan al equipo tras perder contra Ecuador por 2-1. Una senda de mejora que iniciaron en el último partido que disputaron, en el cual vencieron 1-0 a Colombia, y escalaron hasta el tercer puesto de la clasificación.

Argentina vs. Venezuela: alineaciones posible

Argentina : Manuel Roffo; Aaron Barquett, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Francisco Ortega; Santiago Sosa, Aníbal Moreno, Julián Álvarez, Thiago Almada; Pedro de la Vega y Maximiliano Romero Entrenador: Fernando Batista.





Venezuela: Carlos Olses; Pablo Bonilla, Ignacio Anzola, Christian Makoun, Miguel Navarro; Rommell Ibarra, Jorge Yriarte, Cristian Casseres, Jesús Vargas; Samuel Sosa y Junior Paredes. Entrenador: Rafael Dudamel.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Venezuela por el Sudamericano Sub 20?

Argentina vs. Venezuela juegan el segundo partido de la tercera fecha del hexagonal final por el Sudamericano Sub 20 en el Estadio El Teniente de Rancagua desde las 3:30 pm. en Perú y Colombia. A continuación, conoce los diferentes horarios en Latinoamérica y diferentes partes del mundo.

Perú: 8:10 pm.

Ecuador: 8:10 pm.

Colombia: 8:10 pm.

Argentina: 10:10 pm.

Chile: 10:10 pm.

Uruguay: 10:10 pm.

Paraguay: 10:10 pm.

Brasil: 11:10 pm.

Venezuela: 9:10 pm.

Bolivia: 9:10 pm.

España: 2:10 am. (5 de febrero)

Japón: 10:10 am. (5 de febrero)

Alemania: 1:10 am. (5 de febrero)

Inglaterra: 1:10 am. (5 de febrero)



¿Cómo ver el Argentina vs. Venezuela en vivo por app móvil?

¿Qué canales transmitirán el Argentina vs. Venezuela en vivo?

Para ver el Argentina vs. Venezuela por el Sudamericano Sub 20, te dejamos la lista correspondientes para ver fútbol en vivo, diferidos o vía pago por evento. Los mismos se encuentran disponibles en varias plataformas, por ejemplo en señal tradicional de TV; radio, TV por cable, TV satelital, TV por Protocolo de Internet y para móviles y aplicaciones de escritorio.

Argentina: TYC Sports Play, TyC Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV 2

Chile: CDF Premium

Colombia: Caracol Play

Internacional: RMTV

Perú: Movistar Deportes