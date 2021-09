Argentina vs. Bolivia se enfrentarán el Estadio Monumental de Núñez por una nueva fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 y el peruano Kevin Ortega fue el designado en dirigir el cotejo durante los 90 minutos.

Sin embargo, TyC Sports mencionó su trabajo como réferi principal y fue tildado de polémico a pocas horas de disputarse el partido. En base a ello, se mostró la acusación de Diego Penny el último viernes mientras dirigía el Sporting Cristal vs. Universidad San Martín por la Liga 1.

Como se recuerda, el guardameta nacional señaló que el juez principal lo insultó, provocando su expulsión del terreno de juego. “Me insultó todo el partido. Él puede hacer lo que sea y nosotros nada”, indicó a GolPerú.

A su vez, Ortega salió a defenderse por las afirmaciones de Penny: “Me equivoqué, pero lo que dijo Penny lo desmiento. Me dijo ratero y eso no lo voy a permitir. Con esos calificativos está mancillando mi honor como persona”, sentenció.

Será el primer cotejo por Eliminatorias que Ortega dirigirá como principal juez. Anteriormente estuvo en Libertadores, Sudamericana y otros torneos continentales, además de los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

