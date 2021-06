Fútbol en vivo | La selección argentina se enfrenta esta noche a Bolivia por la última fecha del grupo A de la Copa América 2021. En la previa de este partido, el técnico Lionel Scaloni destacó el esfuerzo de su plantel y señaló que puede jugarle de igual a igual a cualquier selección que se cruzan los cuartos de final, así se trate del temible combinado de Brasil.

La selección argentina es líder del Grupo A y por ello no se enfrentará a Brasil, quien también quedó puntero en su zona. Sin embargo, Scaloni aseguró que el evitar a la Canarinha no significa que no confíe en la Albiceleste, pues está seguro de lo que pueden lograr en la Copa América 2021.

“Ni alivio ni tranquilidad. Somos conscientes de que cualquiera que nos toque en cuartos, y si logramos pasar a semis, será difícil. Las condiciones de esta Copa son diferentes a otras ediciones y la dificultad está en todos lados. No sé si Brasil está un escalón por arriba”, afirmó.

¿Repetir la historia?

En otro momento de la rueda de prensa, Scaloni recordó que el último encuentro entre la selección de Argentina y Brasil se quedó a manos de la Albiceleste. Sin embargo, el técnico dejó de lado las estadísticas y se enfoca en lo que ambos equipos han mostrado durante esta Copa América 2021.

“El último partido que perdió Brasil fue con Argentina. Fue muy parejo en Arabia. Con dos selecciones tan potentes puede pasar cualquier cosa. Podemos hacer un buen partido si nos tocaría jugar con ellos. Brasil tuvo sus dificultades para ganar, pero es una selección consolidada que tiene el mismo técnico hace tiempo. No hay que descartar nada y menos en esta Copa América”, cerró.

