El Argentina vs. Brasil está a la vuelta de la esquina y algunas figuras vinculadas al fútbol ya viven la emoción del clásico sudamericano. En la antesala, Felipe Melo se pronunció sobre el esperado partido y también se refirió a Lionel Messi, quien fue víctima de una temeraria falta por parte del defensor venezolano Adrián Martínez. El capitán de Palmeiras también llenó de elogios a la nueva estrella de PSG.

“Para mí Messi es de los mejores jugadores en la historia. Es un icono, ganó seis Balones de Oro, es la historia del fútbol. A Neymar todavía le falta llegar a ese nivel. Lo de Messi y Cristiano Ronaldo es otro nivel. También por su carisma, la gente en todo el mundo lo quiere”, declaró el capitán del ‘Verdao’ en charla con TyC Sports.

Después de todos los elogios, explicó cómo marcaría a la ‘Pulga’: “¡Un codazo en la cabeza! ¿Qué tengo que hacer yo con Messi? No hay nada que hacer. Messi es de otro planeta y como jugador es el mejor de la historia. Después viene Cristiano que es una máquina. Igual nunca se pega para romper, eso es desleal. Ellos hacen el fútbol más bonito”.

Felipe Melo llenó de elogios a Lionel Messi. (Foto: AFP)

En esa misma línea, el brasileño explicó que, si el venezolano Adrián Martínez lesionaba a Leo, iba a saber de él... “Es el mejor de la historia. Igual, nunca pegarle para romperlo, vi la patada que le dieron ayer y, si lo rompía, iba a las redes sociales del venezolano y le decía ‘a Messi no, eh’, a esos jugadores no los puedes lesionar porque hacen al fútbol más bonito”.

El mensaje del defensor venezolano

El central del Deportivo La Guaira ingresó al campo a los 25 minutos para reemplazar a su compañero Sema Velázquez. Sin embargo, la participación de Martínez duró poco en el compromiso porque siete minutos después, fue expulsado por el árbitro, quien revisó en el VAR la repetición de la acción que puso en riesgo la salud de Messi, y que preocupó no solo a los argentinos de cara al partido del domingo ante Brasil, sino también a los del PSG.

El zaguero de la Vinotinto ha sido señalado en las últimas horas. No obstante, el jugador de 28 años rompió su silencio en las redes sociales. Sin dirigirse directamente a Messi, Martínez aclaró: “Hoy no tengo palabras. Los que me conocen saben que jamás iría en contra de la integridad física de algún colega”.