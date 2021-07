Lionel Scaloni sabe que la selección carga con una pesada mochila por no ganar un trofeo internacional desde 1993 (una Copa América) y la presión que hay alrededor de Lionel Messi, quien sueña con levantar un trofeo con el equipo nacional. Así que, en la conferencia de prensa organizada por Conmebol, el DT desvió la atención hacia otro lado.

De entrada, el estratega adelantó que, si la Albiceleste no obtiene el objetivo en el mítico estadio Maracaná, su concepto sobre el capitán no cambiará en absoluto: “Gane o no gane seguirá siendo el mejor futbolista de la historia, no necesita ganar un título para demostrarlo”, declaró este viernes.

En la misma línea, Scaloni continuó: “Obviamente nos interesa ganar porque venimos haciendo un esfuerzo para no romper la burbuja, que no haya contagios, y quiero remarcar que al final salió todo bien. Lo de Leo es un segundo plano si gana o no, ya demostró que es el mejor jugador de la historia y hasta los contrarios lo reconocen”, manifestó.

Enseguida, el seleccionador siguió con el mismo discurso, pero esta vez centrado en el choque contra la ‘Canarinha’. “Es un partido importante, pero hay que tomarlo con calma, con cautela. Hay que hacer lo posible por ganar, pero sin ansiedad. Es un partido de fútbol”, agregó el DT del conjunto nacional.

Luego, Scaloni señaló que apostarán por lo que han propuesto a lo largo de la Copa América, aunque admitió que sostener el mismo ritmo durante gran parte de la contienda es complicado por la exigencia física que requiere y también por lo que puede ofrecer la selección brasileña de Tite.

“Vamos a intentar jugar a nuestra manera. Todos saben que hay veces que no se puede dominar por 90 minutos. Eso también se lo escuché a Marquinhos, coincido con él. El rival juega, hay que intentar dominar lo mayor posible. Cuando eres dominado, ser compacto y después volver a encontrar el dominio. Vamos a intentar tener la pelota y dañar cuando sea necesario”, explicó.

En el cierre, Scaloni fue consultado sobre la semifinal que disputaron en la edición 2019. Aquel duelo terminó con una victoria para el ‘Scratch’. A pesar de aquel resultado adverso, el DT de la Albiceleste desveló que no irán por ninguna revancha, pues la disputa del sábado en el Maracaná será una historia nueva.

“No creo en las revanchas. Creo en el trabajo que venimos haciendo, en el proyecto que mañana llegará a su mejor momento. Pero nada de revancha... Es el eterno rival y espero que sea un gran partido. Todo el mundo estará paralizado viendo el partido y ojalá vean a dos grandes selecciones y nada más”, concluyó.