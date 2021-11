El superclásico de Sudamérica entre Argentina y Brasil por las Eliminatorias Qatar 2022 terminó igualado 0-0 en San Juan, pero tuvo una gran polémica que dio la vuelta al mundo: Otamendi agredió a Raphinha con un codazo que ameritó la expulsión, pero el VAR no informó de esa acción al árbitro principal y el zaguero ‘Albiceleste’ no recibió ni la tarjeta amarilla.

Por esta razón, post partido, Tite mostró su enojo con los encargados del VAR. “Me voy a sacar el barbijo para hablar. Y voy a decir lo que dije en el vestuario sobre el arbitraje. Y lo asumiré. Cunha es un árbitro extraordinario, su calidad técnica y de percepción son altísimas, un aspecto disciplinario muy alto. Pero el arbitraje requiere de un equipo de trabajo”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

“¿Quién está en el VAR? Es simplemente imposible, repito, es simplemente imposible no ver el codazo de Otamendi a Raphinha. ¿Eso fue determinante en el resultado? No lo sé. ¿Hubo un gran juego entre los dos? Fue un gran partido. Pero hay un componente que tiene que ser el mismo. Para los que tienen el discernimiento para ver”, añadió.

“Además de mi agradecimiento a la ciudad de San Juan, por la forma educada en que nos recibieron. Yo no recibí un insulto mientras estaba en el banco de suplentes. Muchas gracias a San Juan por acoger y respetar al profesional. Pero del otro lado, un árbitro VAR de alto nivel no puede trabajar de esta manera, es inconcebible. No es el término que quería decir, lo digo porque soy educado”, sentenció Tite.

Cabe mencionar que el árbitro VAR en el Argentina vs. Brasil fue el uruguayo Esteban Ostojich y, si bien se produjo un diálogo con Cunha, este no fue a ver la repetición de la acción al monitor que está al costado del campo de juego.

Conforme a los criterios de Saber más