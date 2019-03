Argentina vs. Brasil EN VIVO: Matias Palacios y el potente remate para el 2-0 | VIDEO En el partido por el Sudamericano Sub 17 entre Argentina vs. Brasil, Matías Palacios convirtió el 2-0 con un potente remate desde fuera del área

