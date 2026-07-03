Argentina vs Cabo Verde EN VIVO: minuto a minuto por los 16avos del Mundial 2026
El partido de Argentina vs Cabo Verde será televisado por DirecTV y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Además, Disney+ Premium pasará el partido mediante streaming. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de Canal 5, Azteca 7, Azteca Deportes, TUDN y ViX.
Para Argentina, el partido de Argentina vs Cabo Verde será transmitido a través de Telefe, TV Pública, TyC Sports, DirecTV y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming.
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El ‘10′ argentino vuelve a ser titular y buscará extender su buen arranque de torneo con la Albiceleste. Sin embargo, al frente tendrá a un rival que se hace fuerte ante los equipos grandes y que tiene en Vozinha a su principal figura.
Argentina vs Cabo Verde se enfrentan en el Estadio Miami por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 este viernes 3 de julio. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a este partido tras firmar un pleno de victorias en la fase de grupos y con un Lionel Messi en estado de gracia, con seis goles en tres partidos.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, al minuto a minuto del partido entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
En España, el partido de Argentina-Cabo Verde será transmitido a través de DAZN, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV, La 2 Cat y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.