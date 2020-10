Todo estaba listo para afrontar el Argentina vs. Ecuador en La Bombonera. Sin embargo, la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) comunicó este martes las bajas de Giovani Lo Celso y Juan Musso. El mediocampista y el portero sufren de problemas musculares que les impedirán participar en la jornada doble de Eliminatorias Qatar 2022.

“El jugador presenta lesión muscular en muslo izquierdo, ocurrida en su club. Ayer no entrenó”, dice el parte médico sobre el hombre de Tottenham. “El arquero de Udinese sufrió durante el entrenamiento de ayer lesión meniscal en rodilla derecha”, detalla sobre el estado del guardameta.

Lo Celso arribó a Buenos Aires con la molestia muscular en la pierna izquierda. El jugador se perdió la goleada histórica de los ‘Spurs’ contra Manchester United (6-1) en Old Trafford el pasado fin de semana en la Premier League. El comando técnico de la Albiceleste contaba con el volante para los duelos de Eliminatorias.

No obstante, el cuerpo médico revisó detalladamente el estado de Giovani y corroboraron que no está en condiciones para disputar los encuentros. A pesar de la ausencia obligada, Lionel Scaloni no llamará a un reemplazante.

El caso de Musso ha sido diferente. El '1′ arribó en perfectas condiciones, pero se lastimó la rodilla derecha mientras trabajaba en labores de definición durante la sesión del lunes. El comando técnico llamó a Jeremías Ledesma, guardameta del Cádiz español, para reemplazar a Juan.

“Ambos jugadores regresan al club para su evaluación y decidir conducta terapéutica”, detalló la AFA sobre el siguiente paso que dará en los casos de Musso y Lo Celso.

Scaloni también perdió a Germán Pezzella, Nicolás González, Renzo Saravia, Walter Kannemann (dio positivo al coronavirus) y Agustín Marchesín. Mientras que Cristian Pavón y Leonardo Balerdi no asistirán por cuestiones meramente técnicas.