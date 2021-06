Conforme a los criterios de Saber más

“Messi es Maradona todos los días”, lo describió Jorge Valdano. “Ahora ya sé qué jugador ocupará mi sitio en el fútbol”, pronosticaba el Diego. “A Leo no hay que sacarlo nunca, ni para la ovación”, advertía Pep Guardiola. Los tres, con argumentos de sobra, se referían al ’10′ con cierta pleitesía. Y la ‘Pulga’ se ha encargado de confirmar sus palabras partido tras partido. En la goleada ante Bolivia (4-1), por ejemplo, Lionel se mandó con dos goles y una asistencia de genio. Ahora, en cuartos, enfrentará a Ecuador por el pase a semifinales.

🎥⚽️ ¡Mira todos los goles de la victoria de @Argentina 🇦🇷 por 4-1 ante @laverde_fbf 🇧🇴 desde nuestro ángulo exclusivo! #CopaAmérica #VibraElContinente



🎥⚽️ Veja todos os gols da vitória por 4-1 da Argentina 🇦🇷 sobre a Bolívia 🇧🇴 pelo nosso ângulo exclusivo! #VibraOContinente pic.twitter.com/wbsqlYZ3y4 — Copa América (@CopaAmerica) June 29, 2021

Messi no eligió mejor partido para anotar su primer doblete en su sexta Copa América disputada (en Estados Unidos 2016 marcó un triplete). Se convirtió en el jugador con más encuentros disputados (148) con la selección argentina, superando por uno a Javier Mascherano. El crack del Barcelona también es el máximo goleador (75) y máximo asistidor (44) de la ‘Albiceleste’ . El paquete completo en un fenómeno 170 centímetros y una zurda inigualable.

El aporte de Messi en esta Copa América ha sido increíble. Es el goleador del torneo (3), intervino en los siete goles de su selección, líder de asistencias (2) y de regates completos (21) . Además, fue el Man of the Match ante Chile, Uruguay y Bolivia. Solo le faltó Paraguay.

Argentina clasificó a los cuartos de final siendo líder de su grupo, como lo hizo en 2007, 2015 y 2016 . La coincidencia es que en esas tres ediciones, la ‘Albiceleste’ llegó a la final. Aunque luego perdió: 3-0 ante Brasil, 4-1 en penales frente a Chile y 4-2 en penales ante el mismo rival; respectivamente.

Pese a ese último antecedente, el seleccionado argentino se aferra a lo que pueda hacer un Lionel Messi en un gran momento. Pero, ¿cómo le fue a la ‘Pulga’ en la fase final de las copas América que disputó? Lo vemos a continuación:

El debut - 2007

Cuatro días después de cumplir 20 años, Lionel Messi debutó en una Copa América, en Venezuela 2007 . Ya había ganado un Mundial Sub20 y jugado uno en la categoría mayor. También había marcado cuatro goles (tres en amistosos y uno en Alemania 2006). Pero aún era “la joven promesa” que estaba corriendo a ser una realidad. Con Alfio Basile como técnico, Juan Román Riquelme era la figura, aunque muchos voltearon a ver al petizo de cabello largo.

Leo se estrenó ante Estados Unidos en la goleada por 4-1, en la primera fecha del grupo C . Jugó 79 minutos y no pudo asistir ni anotar. Lo mismo le ocurrió en los dos partidos restantes de la primera fase.

Messi definiendo ante la salida de Leao Butrón.

Su primer gol llegó en cuartos de final ante la selección peruana de Julio César Uribe . A los 61′, la ‘Pulga’ recibió uno de esos pases en cortada que nos tiene acostumbrados de Juan Román Riquelme y definió por debajo de las piernas del portero Leao Butrón. Era extremo por derecha y le gustaba pisar el área.

El segundo fue semifinales ante México, con una perla espectacular: pinchadita contra el arquero en uno de sus tantos más lindos con la celeste y blanca . Como todo el conjunto argentino, no hizo pie en la final contra Brasil, y así sumó su primera frustración, aunque quizás la menos dolorosa por el contexto y por su “relevancia” en el equipo.

🇦🇷 La Pulga Messi 🙌

Gol do craque contra o México na Copa América de 2007.#Messi34

pic.twitter.com/eNDYxIzhLp — Futebol Sul-americano (@futsulamerica_) June 24, 2021

INSTANCIA RIVAL RESULTADO GOL/ASISTENCIA Cuartos Perú 4-0 (V) 1/0 Semifinal México 2-0 (V) 1/0 Final Brasil 3-0 (D) 0/0

El primer fracaso - 2011

Luego del duro revés en el Mundial de Sudáfrica 2010, y ahora con el Checho Batista en la dirección técnica, con quien habían logrado la medalla dorada en los Juegos Olímpicos 2008; Lionel tenía la oportunidad nada menos que de coronarse en su país.

Pero la historia le sería completamente adversa: el ’10′ no marcó goles en todo el certamen y en el que fue su mejor partido, quedó eliminado . La selección argentina pasó con sufrimiento y jugando muy mal la fase de grupos, y luego se quedó en cuartos, cuando Uruguay lo sacó por penales.

Aquella noche en el Cementerio de los Elefantes, Messi asistió magistralmente a Higuaín para el tanto del empate, no pudo con Muslera en el tiempo suplementario, acertó su penal y sufrió con el que le taparon a Carlos Tevez.

Lionel Messi tras caer ante Uruguay por penales. (Foto: Agencias)

INSTANCIA RIVAL RESULTADO GOL/ASISTENCIA Cuartos Uruguay 0 (5) - (4) 0 | D 0/1

¿Revancha? Siga intentando - 2015

La oportunidad para la revancha, luego del subcampeonato logrado en Brasil 2014. El exequipo de Sabella, ahora de Martino, fue de menor a mayor en el certamen que arrancó con un gol de Messi de penal ante Paraguay, y que tuvo su ‘máxime’ contra el mismo equipo pero en semifinales. Leo hizo un gran partido contra Colombia en cuartos, en donde convirtió en figura a Ospina; y la rompió en la goleada 6-1 ante el conjunto guaraní , donde asistió, juntó rivales, pero se le negó increíblemente el gol. Eso sí, dio tres asistencias.

La saga de los subcampeonatos para esta gran generación tuvo su segundo capítulo en Santiago, donde Messi hizo un discreto partido, en el que se encargó de comandar ese último contraataque que pudo cambiar la historia: la habitación para Lavezzi y el pase largo del ‘Pocho’ para un Higuaín que no llegó. Luego, la trama conocida: acertó su penal, pero fallaron el ‘Pipita’ y Banega, y la copa quedó en la vitrina de la selección organizadora .

Lionel Messi pasa cerca de la Copa América. No la quiere ni ver. (Foto: Agencias)

INSTANCIA RIVAL RESULTADO GOL/ASISTENCIA Cuartos Colombia 0 (5) - (4) 0 | V 0/0 Semifinal Paraguay 6-1 (V) 0/3 Final Chile 0 (4) - (1) 0 | D 0/0

Un fracaso más y la renuncia - 2016

Un Messi distinto, barbudo, con sed de venganza, que se perdió el debut ante Chile porque se recuperaba de una lesión y que reapareció en la segunda fecha ingresando en el segundo tiempo para meter un triplete . Volvió a gritar contra Venezuela en cuartos de final, donde además metió dos asistencias (una hermosa para que Higuaín abriera el partido).

Argentina desfiló en ese certamen y la cúspide para Leo llegó en semifinales, con ese golazo imposible ante Estados Unidos . Esa tarde-noche en Houston, además, repartió dos asistencias; una espectacular a Lavezzi para la apertura del marcador.

RT si creés que este gol de #Messi ante Estados Unidos fue el mejor de la Selección en 2016 https://t.co/UkilM5hUpp pic.twitter.com/Eod6B80aeR — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 26, 2016

Sin dudas esta fue la Copa América en la que el capitán mostró su mejor versión, hasta ahora. Acorde con el nivel del equipo de Martino, que parecía ya afianzado, el ’10′ completó su mejor final con la selección, pero también sumó quizás su máxima frustración personal. Dos veces lo tuvo Agüero, por sus pases. Luego, en la definición tiró su penal a las nubes, lo que derivó en esa imagen, en ese llanto; en verlo por primera y única vez llorando de forma desconsolada. Aquella triste jornada se coronó con su renuncia a la ‘Albiceleste’ en los pasillos de prensa. “ Ya está, se terminó para mí la selección. Son cuatro finales, no es para mí. Lo busqué, no se me dio, pero creo que ya está ”, dijo mientras miraba al vacío.

Lionel Messi falló su penal y fue uno de los que más sufrió la derrota ante Chile en la final. (Foto: Agencias)

INSTANCIA RIVAL RESULTADO GOL/ASISTENCIA Cuartos Venezuela 4-1 (V) 1/2 Semifinales Estados Unidos 4-0 (V) 1/2 Final Chile 0 (4) - (2) 0 | D 0/0

Regreso porque te amo - 2019

La decisión le duró un mes y medio. Tiempo suficiente para que se diera cuenta que su vida sin la celeste y blanca no es la misma. En agosto de 2016, a través de un comunicado, Lionel Messi, confirmó su vuelta a la selección argentina .

“Veo que hay muchos problemas en el fútbol argentino y no pretendo crear uno más. No quiero causar ningún daño, siempre pretendí todo lo contrario, ayudar en todo lo que pude. Hay que arreglar muchas cosas de nuestro fútbol argentino, pero prefiero hacerlo desde dentro y no criticando desde fuera. Me pasaron muchas cosas por la cabeza el día de la última final y pensé seriamente en dejarlo, pero amo demasiado a mi país y a esta camiseta . Agradezco a toda esa gente que quiere que siga jugando con Argentina, ojalá podamos darle alguna alegría pronto”, escribió.

¡A UN AÑO DE LA EXPLOSIÓN DE MESSI!



"Se cansaron de cobrar foules boludos, penales pelotudos y hoy no fueron al VAR. Una cosa increíble. Ojalá la CONMEBOL haga algo, aunque no creo porque MANEJA TODO BRASIL". pic.twitter.com/7gL7gwZ1dE — TyC Sports (@TyCSports) July 2, 2020

Otra vez en tierras brasileñas, con un equipo en plena renovación y un técnico dando sus primeros pasos no solo en la selección sino en la profesión de entrenador. Otra vez le tocó sufrir al equipo argentino, que comenzó goleado ante Colombia, con una tibia versión de Messi.

El ’10′, a diferencia de otras oportunidades, fue de menor a mayor. Si bien gritó ante Paraguay de penal, su única conquista en el certamen; jugó su mejor encuentro nada menos que ante Brasil , donde el palo le negó el empate en una de las más claras para el conjunto de Lionel Scaloni, y consumada la derrota en semifinales, se lo escuchó como nunca escupir su rabia contra la organización por sentirse perjudicado por un arbitraje (y VAR) localista.

Su última vez en Copa América fue ante Chile, por el tercer puesto. Un encontronazo con Gary Medel le valió la roja en la primera mitad, que no solo lo sacó de la cancha, sino que también lo dejó fuera del festejo por el tercer lugar, ya que decidió no participar de la celebración a modo de protesta por los arbitrajes.

Lionel Messi fue expulsado tras un altercado con Gary Medel. (Foto: Agencias)

INSTANCIA RIVAL RESULTADO GOL/ASISTENCIA Cuartos Venezuela 2-0 (V) 0/0 Semifinal Brasil 2-0 (D) 0/0 Tercer puesto Chile 2-1 (V) 0/1

Nuevamente en Brasil, Lionel Messi es el líder de una selección que ya está afianzándose. Con la cinta de capitán e involucrado en el funcionamiento del equipo, la ‘Pulga’ afrontará una nueva fase final de Copa América, un camino hacia un título, algo que aún no logra con la selección mayor. Ecuador será el rival el sábado y Leo debe mostrar toda su magia.

