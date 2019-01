Argentina vs. Ecuador EN VIVO vía Movistar Deportes: juegan por el hexagonal final del Sudamericano Sub 20

Argentina vs. Ecuador EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido entre Argentina vs. Ecuador este martes 29 de enero, en el estadio El Teniente de Rancagua, por la primera fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20, desde las 5:50 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este partido será transmitido en Perú por la señal de Movistar Deportes. En Argentina por TyC Sports. En Bolivia por Tigo Sports. En Brasil vía SporTV. En Chile por CDF Premium. En México por Univisión TDN. Streaming internacional HD por RMTV.



La selección de Ecuador debutará este martes en el hexagonal final del Sudamericano Sub 20 Chile 2019 frente a Argentina con la misión de prolongar los buenos resultados de la fase de grupos, en la que fue el equipo más destacado del torneo. Sigue las incidencias de este partido en vivo.

Los ecuatorianos descansaron en la última jornada de la primera fase, por lo que han tenido cuatro días para reponer fuerzas de cara a la etapa decisiva del campeonato, que dará cuatro billetes al Mundial Sub 20 de Polonia.



La Tri fue líder del grupo B con nueve puntos y ocho goles a favor, con diferencia el mejor balance goleador de la primera fase del torneo.



Ambos equipos ya se vieron las caras el 22 de enero en la ciudad de Talca con un triunfo ecuatoriano por 1-0 gracias a un gol de Alexander Alvarado, máximo artillero del Sudamericano con tres goles junto a su compatriota Jordan Rezabala.



El camino de Argentina hasta la clasificación ha sido más tortuoso, y solo lo logró el sábado pasado en la última jornada con un ajustado triunfo frente a Perú (1-0).



La Albiceleste ha ofrecido un juego muy irregular y hasta ahora ha ganado con lo justo, pero deberá dar un paso al frente si quiere aspirar a objetivos mayores.



El técnico Fernando Batista podría apostar en ataque por una dupla formada por Maxi Romero y Gonzalo Maroni, los futbolistas que le han dado el triunfo en los dos últimos partidos.



Romero, del PSV Eindhoven holandés, fue suplente el sábado pasado pero saltó al campo a quince minutos del final y resultó determinante. Provocó un penalti que él mismo transformó para darle el triunfo a Argentina.



Argentina vs. Ecuador - horarios en el mundo



16:50 horas en México

17:50 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

18:50 horas en Venezuela, Bolivia

19:50 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

20:50 horas en Brasil

23:50 horas en España, Italia, Francia, Alemania

01:50 horas del miércoles en Catar y Arabia Saudita

06:50 horas del miércoles en China

07:50 horas del miércoles en Japón y Corea del Sur.

Argentina vs. Ecuador - alineaciones probables



Ecuador: Moisés Ramírez; Jackson Porozo, John Espinoza, Gustavo Vallecilla, Diego Palacios; Jordan Rezabala, Gonzalo Plata, José Cifuentes, Emerson Espinoza; Leonardo Campana y Alexander Alvarado. Entrenador: Jorge Célico.



Argentina: Manuel Roffo; Aaron Barquett, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Elías Pereyra; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Manuel Insaurralde; Pedro de la Vega; Maxi Romero y Gonzalo Maroni. Entrenador: Fernando Batista.



Estadio: El Teniente, de Rancagua.



Hora: 19:50 local (17:50 de Perú y 22:50 GMT).



Con información de EFE