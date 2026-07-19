Por Miguel Villegas

Hay una forma mística de explicar este Argentina vs España por la final de la Copa del Mundo 2026. Reunir, por ejemplo, las pistas que el destino fue sembrando: Lionel Messi argentino como ninguno pero ciudadano español 21 años de su vida; pasó más tiempo en Barcelona que en Rosario. Luis de la Fuente y Lionel Scaloni, profesor y alumno en las aulas de la Real Federación Española, hombres respetables que dignifican la profesión en el campo, no con los micrófonos. La foto de Lamine Yamal cargado en los brazos del astro, 19 años después enfrentados por el título mundial, y la escalofriante posibilidad de 1 en 4 mil millones hoy cumplida. Según la IA y el Problema de Fermi, es más fácil ganar varias veces la lotería que vivir esto que paralizará al mundo desde la 2 p.m. (hora peruana) de hoy.

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