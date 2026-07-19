Leandro Paredes y Rodrigo De Paul cumplieron su cábala antes del partido entre Argentina vs España, por la final del Mundial 2026. (Foto: AFP)
Leandro Paredes y Rodrigo De Paul cumplieron su cábala antes del partido entre Argentina vs España, por la final del Mundial 2026. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Argentina enfrenta esta tarde a España en la final del Mundial 2026 y la expectativa por ver nuevamente campeón a Lionel Messi es grande. La Albiceleste puede sumar su cuarta estrella y todo vale para conseguir ese objetivo. Incluso las cábalas.

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