Argentina enfrenta esta tarde a España en la final del Mundial 2026 y la expectativa por ver nuevamente campeón a Lionel Messi es grande. La Albiceleste puede sumar su cuarta estrella y todo vale para conseguir ese objetivo. Incluso las cábalas.

Leandro Paredes y Rodrigo De Paul cumplieron con su respectiva cábala antes del partido. Ambos caminaron alrededor del campo de juego del Estadio Nueva York/Nueva Jersey y comieron caramelos. Esta práctica ya se le ha visto anteriormente durante el torneo.

Y al parecer les resultó hasta hoy, porque Argentina está en la final y defenderá su título mundial. La Albiceleste llegó a esta instancia tras eliminar a Inglaterra 2-1 con dos asistencias de Messi.

Ahora, Argentina tratará de retener su corona mundial y sumar su cuarta estrella en la historia de los mundiales.

¡LA CÁBALA DE LOS CARAMELOS SE MANTIENE A PESAR DE TODO!



Rodrigo De Paul y Leandro Paredes rodearon el escenario de la ceremonia para mantener la costumbre de comer caramelos antes del partido.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/TN6STQO5Dc — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

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