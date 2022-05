Las selecciones de Argentina y Estonia disputarán el domingo 5 de junio partido un amistoso en el estadio de El Sadar que comenzará a las 20:00 horas después de que los representantes de la Asociación de Fútbol de Argentina se hayan quedado convencidos de que Pamplona era el lugar idóneo para el evento.

El acuerdo alcanzado para la cesión del estadio de El Sadar fija también los precios de las entradas para el encuentro, que se venderán a través de la web oficial del club como suele ser habitual en los encuentros que disputa el Club Atlético Osasuna como local en LaLiga y también en las oficinas de la entidad.

El combinado que dirige Lionel Scaloni jugará este miércoles la Finalissima frente a Italia en el estadio de Wembley, un torneo que se disputarán el campeón de Europa y el de Sudamérica. Para ello, estos días se ha ejercitado en el estadio del Athletic de Bilbao, San Mamés.

El banner oficial de Osasuna presentando el amistoso entre Argentina ante Estonia: El Sadar tiene una capacidad de 23.576 y las entradas van de 40 a 60 euros, pero los hinchas de Osasuna tendrán un descuento especial. pic.twitter.com/0SBr0W6efx — SportsCenter (@SC_ESPN) May 30, 2022

La selección argentina como grupo, según Lionel Messi

“Me siento cómodo, cuando nos juntamos fluye. Cada uno sabe su rol y qué debe hacer en la cancha para intentar ganar. Sea más lindo, más feo... Obvio que me gusta jugar bien y tener la pelota, pero si no se puede y tenemos que hacer lo otro, estamos preparados. Cuando la selección tiene la pelota, juega bien. Y tiene claro cuando no tiene la pelota”, afirmó en entrevista con TyC Sports.

“Este es un grupo que juega cada partido como una final y prepara los partidos muy bien como el cuerpo técnico. Este equipo sabe a lo que juega y qué debe hacer en cada momento del partido. Siendo un plantel joven no es fácil. Es una Selección que le puede pelear a cualquiera. No significa que somos candidatos, pero sí que le vamos a pelear a cualquiera. El equipo tiene las cosas claras”.

Messi se refirió al sorteo del Mundial Qatar 2022

“El sorteo lo vi desde mi casa. Obviamente que no hay rivales fáciles. Lo sabemos por experiencia. El Mundial pasado celebrábamos el grupo y nos terminamos complicando. México es una selección que siempre nos complicó, juega bien, tiene la idea clarísima, con un entrenador que nos conoce muy bien. Va a ser difícil como contra Polonia. A priori por nombre preferí que las selecciones de menos nombre nos toquen más adelante”, afirmó Messi.

Por último: “Francia es impresionante. Terminó siendo campeona. El golpe de la Eurocopa lo hizo crecer como equipo. Para este Mundial va a ser de nuevo candidata”.