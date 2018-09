Argentina vs. Guatemala: el dorsal '10' de Leo Messi no será utilizado

Se la guardan al capitán. Se acabó el misterio por conocer quien heredará la camiseta número '10' de Lionel Messi en los amistosos de la selección argentina contra Guatemala y Colombia, de este viernes y lunes, respectivamente, y aunque suene increíble, nadie llevará el dorsal del crack de FC Barcelona.

Una decisión grupal entre los jugadores de la selección argentina fue la que llevó a que la utilería no estampe el número '10' para los próximos dos amistosos. Esta es una medida de respaldo a Lionel Messi, quien solicitó no ser convocado tras el fracaso mundialista.

Y la decisión va más allá de los próximos dos partidos. Según el diario Olé de Argentina, mientras Lionel Messi no decida si seguir o no con la albiceleste, la camiseta número '10' no será usada. Esto a modo de respaldo y respeto a uno de los mejores jugadores dela historia del fútbol.

Es más, en la selección argentina hay otra decisión importante tomada al respecto, no hablar más de 'Lío'. El atacante de 31 años está siendo blindado por todos los lados de la AFA: desde el comando técnico, pasando por los jugadores y hasta el presidente de la AFA. Lo quieren ver pronto en la concentración albiceleste.

Por ahora, Lionel Messi sigue en FC Barcelona haciendo su vida y esperando unirse en estos días a los trabajos del club blaugrana, mientras que sus compañeros están en sus respectivas selecciones preparándose para los diversos torneos que se viene a nivel mundial.