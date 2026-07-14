Argentina vs Inglaterra EN VIVO: últimas noticias del partido por la semifinal del Mundial 2026
- Cómo llega Inglaterra a la semifinal contra Argentina
El seleccionado inglés sueña con disputar su segunda final del mundo después de 60 años. El equipo de los ‘Tres leones’ jugó su primera y única final en 1966, en el Mundial que organizó, y se coronó tras vencer 4-2 a Alemania Occidental. En esta oportunidad, el representativo que dirige el alemán Thomas Tuchel accedió a semifinales tras vencer 2-1 a Noruega en un partido que, al igual que el Argentina vs Suiza, se definió en el alargue.
- Cómo llega Argentina a la semifinal contra Inglaterra
El cuadro albiceleste, dirigido por Lionel Scaloni, sacó el boleto para la semifinal tras vencer por 3-1 a Suiza en un partido que pudo sacarlo adelante en el tiempo extra. El triunfo argentino llegó gracias a los goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, estos dos últimos anotados durante el alargue. Argentina quiere llegar a su segunda final consecutiva y sueña con levantar el bicampeonato del mundo. ¿Podrán Lionel Messi y compañía ganar la cuarta estrella para su selección?
- Argentina vs Inglaterra: canales para ver el partido en Sudamérica y México
El partido de Argentina vs Inglaterra será televisado por DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX.
- Argentina vs Inglaterra en vivo: canales para ver el partido en suelo argentino
Para Argentina, el partido de Argentina vs Inglaterra será transmitido a través de TV Pública, Telefe, TyC Sports, DirecTV, Flow Sports, Disney+ Premium, Paramount+, DGO y Mi Telefe por TV Abierta, cable y streaming.
- Historial de los partidos entre Argentina e Inglaterra
Argentinos e ingleses se han enfrentado en cinco oportunidades en las copas del mundo. El saldo le favorece a Inglaterra con tres victorias, mientras que Argentina consiguió dos.
- Mundial Chile 1962: Inglaterra 3-1 Argentina
- Mundial Inglaterra 1966: Inglaterra 1-0 Argentina
- Mundial México 1986: Argentina 2-1 Inglaterra
- Mundial Francia 1998: Argentina 2-2 Inglaterra (triunfo argentino por penales 4-3)
- Mundial Corea Japón 2002: Inglaterra 1-0 Argentina
- Horarios del partido Argentina vs Inglaterra
1 p.m.: México
2 p.m.: Colombia, Ecuador, Perú
3 p.m.: Estados Unidos (Miami y Nueva York)
3 p.m.: Bolivia, Chile, Venezuela
4 p.m.: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay
9 p.m.: España y Francia
El choque entre Argentina e Inglaterra es valorado como uno de los clásicos más apasionantes del fútbol internacional, debido a que es un partido en el que no solo se juega por un resultado positivo en lo deportivo, sino también está marcado por una serie de hechos históricos y políticos que le dan un peso distinto a esa rivalidad.
El partido entre argentinos e ingleses se jugará desde las 2 p.m. (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio de Atlanta. El árbitro del compromiso será el estadounidense Ismail Elfath.
Las selecciones de Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio por la segunda semifinal del Mundial 2026. El encuentro, considerado de alto riesgo por las autoridades estadounidenses, podrás seguirlo en vivo en esta nota de El Comercio.
Las selecciones de Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio por la segunda semifinal del Mundial 2026. El encuentro, considerado de alto riesgo por las autoridades estadounidenses, podrás seguirlo en vivo en esta nota de El Comercio.