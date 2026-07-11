Argentina e Inglaterra se verán las caras en una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026. Este partido enfrenta a dos selecciones que son candidatas a ganar la Copa del Mundo y que han mostrado un buen nivel desde que empezó este certamen.
La Albiceleste llegó a esta instancia tras dejar en el camino a Cabo Verde (dieciseisavos), Egipto (octavos) y Suiza (cuartos), todos rivales muy complicados que exigieron el máximo esfuerzo. Además, tiene en Lionel Messi a su principal figura con 8 goles en 6 partidos disputados.
Por otro lado, Inglaterra se hizo presente entre los cuatro mejores del mundo luego de superar a RD Congo (dieciseisavos), México (octavos) y Noruega (cuartos), rivales difíciles que complicaron al combinado de Thomas Tuchel. Asimismo, tiene en su equipo a Harry Kane y Jude Bellingham, que suman seis goles cada uno en la presente Copa del Mundo.
A continuación, conoce la fecha, hora y canal TV que transmite el partido Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026.
¿Cuándo juegan Argentina vs Inglaterra por semifinal Mundial 2026?
El compromiso está programado para el miércoles 15 de julio de 2026 y se disputará en el Estadio Atlanta, ubicado en Georgia, Estados Unidos.
- Fecha: Miércoles 15 de julio de 2026
- Estadio: Atlanta Stadium (Georgia)
- Instancia: Semifinal del Mundial 2026
- Árbitro: Por confirmar.
¿A qué hora juegan Argentina vs Inglaterra?
El encuentro comenzará a las 2:00 p. m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador).
Estos son los horarios en otros países:
- México: 1:00 p. m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 p. m.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 3:00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington D. C.): 4:00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 p. m.
- España y Francia: 9:00 p. m.
¿Dónde ver Argentina vs Inglaterra EN VIVO?
En Sudamérica, el partido será transmitido por DSports. Además, podrá seguirse vía streaming a través de DGO, plataforma que ofrecerá la cobertura completa del compromiso.
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