Argentina e Inglaterra se verán las caras en una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026. Este partido enfrenta a dos selecciones que son candidatas a ganar la Copa del Mundo y que han mostrado un buen nivel desde que empezó este certamen.

La Albiceleste llegó a esta instancia tras dejar en el camino a Cabo Verde (dieciseisavos), Egipto (octavos) y Suiza (cuartos), todos rivales muy complicados que exigieron el máximo esfuerzo. Además, tiene en Lionel Messi a su principal figura con 8 goles en 6 partidos disputados.

Por otro lado, Inglaterra se hizo presente entre los cuatro mejores del mundo luego de superar a RD Congo (dieciseisavos), México (octavos) y Noruega (cuartos), rivales difíciles que complicaron al combinado de Thomas Tuchel. Asimismo, tiene en su equipo a Harry Kane y Jude Bellingham, que suman seis goles cada uno en la presente Copa del Mundo.

A continuación, conoce la fecha, hora y canal TV que transmite el partido Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026.

Jude Bellingham es una de las figuras de Inglaterra en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juegan Argentina vs Inglaterra por semifinal Mundial 2026?

El compromiso está programado para el miércoles 15 de julio de 2026 y se disputará en el Estadio Atlanta, ubicado en Georgia, Estados Unidos.

Fecha: Miércoles 15 de julio de 2026

Estadio: Atlanta Stadium (Georgia)

Instancia: Semifinal del Mundial 2026

Árbitro: Por confirmar.

¿A qué hora juegan Argentina vs Inglaterra?

El encuentro comenzará a las 2:00 p. m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador).

Estos son los horarios en otros países:

México: 1:00 p. m.

Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 3:00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington D. C.): 4:00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 p. m.

España y Francia: 9:00 p. m.

¿Dónde ver Argentina vs Inglaterra EN VIVO?

En Sudamérica, el partido será transmitido por DSports. Además, podrá seguirse vía streaming a través de DGO, plataforma que ofrecerá la cobertura completa del compromiso.

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