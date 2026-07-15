Aunque Lionel Scaloni haya intentado resumirlo con una frase sencilla —“es un partido de fútbol, punto”—, y hace cuarenta años, Carlos Salvador Bilardo buscó descomprimir el ambiente con un “solo fútbol, only football”. Es más que darle patadas al balón. Diego Maradona prefirió decir que no hablaba de política. Jorge Valdano, siempre más poético, definió el escenario con una sentencia inolvidable: “Es el partido ideal para que se confundan los imbéciles”. Todos buscaban separar el balón de cualquier otro contexto. Sin embargo, entre Argentina e Inglaterra -como el de hoy por el Mundial 2026- siempre quedan recuerdos imposibles de borrar.

Dejando de lado la guerra de las Malvinas y cualquier lectura política, este duelo tiene argumentos suficientes para sostenerse por sí solo. Enfrenta a una Argentina que aprendió a sobrevivir desde la personalidad de Lionel Messi y a una Inglaterra moldeada por Thomas Tuchel, con la intensidad de la Premier League y el liderazgo precoz de Jude Bellingham. Es una semifinal entre dos escuelas futbolísticas que entienden el juego de manera distinta.

Lionel Messi de Argentina jugará con la camiseta azul en la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra. Foto: EFE.

Pero existe una historia paralela que volvió a despertar la nostalgia argentina. Según adelantó el periodista Gastón Edul, la delegación albiceleste solicitó disputar el partido con su camiseta alterna azul. Oficialmente, la explicación es sencilla: Inglaterra utilizará su tradicional uniforme blanco y Argentina, en condición de visitante, necesita un color que genere contraste. Sin embargo, en el país campeón del mundo pocos creen en las casualidades. La camiseta azul pesa demasiado como para ser simplemente una alternativa.

-Entre la nostalgia y la cábala-

La historia más famosa nació en México 1986, casi por accidente. La FIFA determinó que Argentina debía jugar con camiseta azul en los cuartos de final ante Inglaterra. El problema era que Le Coq Sportif no había confeccionado una versión liviana para soportar el calor sofocante del mediodía mexicano. Entonces comenzó una carrera contra el reloj.

Rubén Moschella, gerente administrativo de la AFA, salió a recorrer mercados de Ciudad de México hasta encontrar dos modelos genéricos de camisetas. La leyenda dice que costaban apenas tres dólares cada una. Carlos Pachamé y el utilero Rubén Benrós se las mostraron a Bilardo, quien no quedó convencido. En ese instante apareció Maradona, observó ambas opciones y eligió una casi sin pensarlo. “Esta brilla más”, habría dicho.

Diego Maradona: A 30 años del Gol del Siglo a Inglaterra

Las cocineras del Club América, donde concentraba Argentina, cosieron el escudo de la AFA sobre esas camisetas improvisadas y colocaron números plateados extraídos de uniformes de fútbol americano. Aquella prenda nacida de la urgencia terminó convirtiéndose en una reliquia del deporte.

Con esa camiseta azul, Maradona escribió dos capítulos eternos: la Mano de Dios y el Gol del Siglo. Noventa minutos después, Argentina avanzaba hacia la conquista de su segunda Copa del Mundo.

Desde entonces, el azul dejó de ser un simple color. Se convirtió en un recuerdo feliz.

-La cábala también tiene memoria-

Doce años después, el destino volvió a reunir a argentinos e ingleses.

Francia 1998. Saint-Étienne. Otra vez Inglaterra vestía de blanco y Argentina recurrió a la camiseta azul. El resultado terminó alimentando la leyenda.

Fue un inolvidable empate 2-2 que desembocó en una definición por penales. Gabriel Batistuta abrió el marcador, Javier Zanetti firmó una de las jugadas preparadas más recordadas de los Mundiales y Carlos Roa se convirtió en héroe bajo los tres palos. Argentina ganó 4-3 y avanzó a cuartos de final.

En Francia 1998, Argentina venció a Inglaterra en penales en los octavos de final.

Aquella noche también quedó inmortalizada por la expulsión de David Beckham, quien respondió a una provocación de Diego Simeone con una patada que cambió el partido.

Otra vez el azul acompañaba una clasificación. Por eso cuesta creer que la elección de este miércoles responda únicamente a un criterio reglamentario. En el fútbol, las cábalas sobreviven porque alguna vez funcionaron.

-La única excepción-

El antecedente más reciente entre ambos no alimenta esa superstición. En el Mundial de Corea-Japón 2002, Argentina enfrentó a Inglaterra durante la fase de grupos. Como figuraba oficialmente como local, utilizó su tradicional camiseta albiceleste. Aquella tarde en Sapporo terminó en derrota por 1-0 con un penal convertido por David Beckham.

Mundial Corea Japón 2002: Tuvo al Grupo F (Argentina, Nigeria, Inglaterra, Suecia) como el de la muerte. Acá un duelo entre Inglaterra y Argentina. (Foto: AFP)

La caída marcó el comienzo de uno de los mayores fracasos de la selección dirigida por Marcelo Bielsa, eliminada inesperadamente en primera ronda. Quizá por eso, más de dos décadas después, volver al azul también significa regresar a los recuerdos felices.

No garantiza goles de Messi, ni una clasificación a la final. Tampoco asegura que la historia vuelva a repetirse. Pero en un Mundial, donde la lógica convive permanentemente con la fe, las camisetas también cuentan historias.

Y Argentina sabe que algunas de las páginas más gloriosas de su fútbol fueron escritas, precisamente, vestida de azul.

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