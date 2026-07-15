Por Jasson Curi Chang

Aunque Lionel Scaloni haya intentado resumirlo con una frase sencilla —“es un partido de fútbol, punto”—, y hace cuarenta años, Carlos Salvador Bilardo buscó descomprimir el ambiente con un “solo fútbol, only football”. Es más que darle patadas al balón. Diego Maradona prefirió decir que no hablaba de política. Jorge Valdano, siempre más poético, definió el escenario con una sentencia inolvidable: “Es el partido ideal para que se confundan los imbéciles”. Todos buscaban separar el balón de cualquier otro contexto. Sin embargo, entre Argentina e Inglaterra -como el de hoy por el Mundial 2026- siempre quedan recuerdos imposibles de borrar.

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