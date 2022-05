Argentina enfrentará a Italia en la Finalissima el 1 de junio, encuentro que enfrenta al campeón de la Copa América ante el campeón de la Eurocopa. El encuentro se disputará en Wembley, Inglaterra, ambos con sus equipos titulares.

En la previa del encuentro, Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, brindó una conferencia de prensa donde contestó una pregunta que le causó sorpresa, teniendo en cuentas la expresión de su rostro.

La consulta fue sobre los 70 años de la Reina Isabel en el trono de Reino Unido: “Con todo el respeto del mundo teniendo en cuenta las diferencias históricas entre Argentina y el Reino Unido, ¿le gustaría mandar un mensaje de felicitación?”

“Claro que sí, por qué no. Felicitaciones, no sabía lo que me dices. ¿Setenta años? Perfecto. Esto es fútbol, la felicito”, respondió el técnico argentino con una leve sonrisa.

Bueno, acá está la pregunta más insólita para Scaloni en la conferencia de prensa. pic.twitter.com/zvBGbcq8te — TyC Sports (@TyCSports) May 31, 2022

Por más triunfos

Argentina, que se alista para Qatar 2022, quiere ampliar la racha de 31 partidos invictos. Para ello, Lionel Scaloni consideró a los mejores del combinado nacional como Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. Tras ese compromiso, la Albiceleste tendrá otra prueba ante Estonia el 5 de junio en España.

De su lado, Italia quiere sacudirse del duro golpe que significó quedarse sin el pase a Qatar 2022. El elenco liderado por Roberto Mancini perdió en el repechaje frente a Macedonia del Norte. Pese al inesperado resultado, la Federación ratificó en el cargo al DT, quien ya inició con el plan para un nuevo proceso que debe concluir con la vuelta a la Copa del Mundo en 2026.

Argentina e Italia se verán las caras este miércoles 1 de junio en el estadio londinense de Wembley, en la disputa de la denominada Copa de Campeones CONMEBOL-UEFA.