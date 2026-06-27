Argentina vs Jordania EN VIVO: minuto a minuto del partido por el Mundial 2026
17:18
Bienvenidos, amigos de El Comercio, al minuto a minuto del partido entre Argentina y Jordana, por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, al minuto a minuto del partido entre Argentina y Jordana, por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026.
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El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a este partido ya clasificado como primero de su llave a la espera de conocer su rival en dieciseisavos; sin embargo, tendrá la oportunidad de lograr un pleno de victorias en la primera fase del torneo