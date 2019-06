Argentina vs. Mali EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports: juegan por octavos de final del Mundial Sub 20 Argentina vs. Mali jugarán por los octavos de final del Mundial Sub 20 (1:30 a.m. EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports) en el Stadion Miejski

Argentina vs. Mali EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports: juegan por octavos de final del Mundial Sub 20. (Foto: AFA)