Argentina vs. Marruecos: ausencia de Lionel Messi le cuesta casi medio millón de euros a la AFA Según la prensa marroquí, la no presencia de Lionel Messi en el amistoso Argentina vs. Marruecos, generará una pérdida de casi medio millón de euros a la AFA

La AFA dejará de percibir casi medio millón de euros por la ausencia de Lionel Messi ante Marruecos. (Foto: AFP)