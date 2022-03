Argentina y México, dos selecciones que estarán este viernes en el sorteo del Mundial, ya piensan en el trabajo que realizarán con miras a Qatar 2022. Por ello, ambos combinados negocian la posibilidad de enfrentarse en un partido amistoso para llegar con rodaje al certamen que va desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre.

Según el portal de TyC Sports el duelo entre la Albiceleste y la Tricolor se produciría en la jornada de FIFA pactada para septiembre. Asimismo, las potenciales ciudades que albergarían el juego son Los Ángeles y Houston, en Estados Unidos. No solo eso, en caso el equipo de Lionel Scaloni no consiga otro adversario, no se descarta que sean dos compromisos ante los de Gerardo Martino.

En caso se cierre el amistoso internacional, argentinos y mexicano de verán las caras por primera vez desde el 10 de septiembre del 2019. En aquella ocasión, el campeón de América, sin Lionel Messi en sus filas, goleó por 4-0 a los de Concacaf con un triplete marcado por Lautaro Martínez y un tanto de Leandro Paredes.

Con relación al calendario de Argentina, el 1 junio se medirá a Italia en el cruce entre campeones continentales en el estadio Wembley de Londres. Luego, la fuente citada indica que hay un par de choques frente a Israel y Australia que deben ser confirmados. Si todo marcha bien, serían tras el juego contra la Azzurra.

El camino al Mundial

Argentina clasificó directamente a Qatar 2022 después de terminar en el segundo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas. El conjunto de Scaloni, que empató 1-1 con Ecuador en la última fecha, sumó 39 puntos gracias a 11 victorias y seis igualdades. Queda pendiente el partido frente a Brasil, suspendido por un problema sanitario en el territorio del Scratch.

De su lado, México venció a El Salvador en la fecha 14 del octogonal final de Concacaf. De ese modo, la escuadra liderada por el ‘Tata’ Martino se quedó en el segundo lugar con 28 puntos. En la campaña, los aztecas ganaron ochos veces, empataron cuatro y cayeron otras dos. Así, fueron sin escalas a la Copa del Mundo.