Argentina vs. México: el cruce de Scaloni con un periodista que cuestionó a la Albiceleste | VIDEO

En la conferencia de prensa de Lionel Scaloni, previo al Argentina vs. México, un periodista azteca intentó sacar de sus casillas al entrenador albiceleste con una incómoda pregunta.

La alturada respuesta de Lionel Scaloni a un periodista mexicano. (Video: ESPN)

"Argentina ha contado con grandes individualidades en los últimos años, pero en los últimos años no han funcionado a nivel colectivo, ¿por qué creés que pasa esto?", cuestionó el reportero ante la mirada de sus demás compañeros.

Lionel Scaloni, con mucha altura y decencia, respondió ante la insistencia del hombre de prensa. "La primera pregunta no estoy de acuerdo. Llegó a tres finales. Si eso no es competir, dónde vamos. Argentina demostró ser un equipo competitivo. En el último año y medio, dos, hubo incertidumbre. De 2012 a 2016 jugó tres finales. La línea es muy fina. Decir que Argentina fracasó, es complicado. Y dos fueron por penales".

"Estos chicos que hoy no están dieron, muchísimo. Hoy Alemania salió campeón en 2014 e hizo un recambio increíble. Parece que no salir campeón no vale nada. La línea es muy fina. No tiraría tanto a la basura. Todo el que viene a la Selección, demuestra un amor propio increíble. La idiosincrasia es dar todo por esta camiseta. Estoy convencido. Nunca vi un jugador que piense por sí mismo", agregó.