VER Argentina vs Méxic Sub 17 EN VIVO: mira la transmisión del partido en el Estadio Aspire Zone - Pitch 2 por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 14 de noviembre de 2025, a las 9:45 a.m. (hora peruana), que son las 11:45 AM de Argentina, Paraguay y Chile, las 8:45 AM de México y las 4:45 PM de España. ¿Dónde ver? TV Pública y DirecTV transmite el partido de la selección en Argentina, en México lo televisa TUDN y VIX, mientras que DirecTV lo pasa en toda Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

