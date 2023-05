Argentina vs. Nigeria EN VIVO ONLINE GRATIS | La selección albiceleste tendrá un nuevo reto: vencer a la poderosa Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20. El partidazo se llevará acabo en el Estadio San Juan del Bicentenario a las 18:00 horas locales y será transmitido por la señal de TV Pública y TyC Sports. Asimismo, también podrás ver el cotejo en directo por DIRECTV Sports (GO). Recuerda el minuto a minuto lo encontrarás vía El Comercio.

