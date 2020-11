Una nueva fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 ha iniciado y en la previa del choque entre Argentina y Paraguay en La Bombonera las miradas nuevamente se centraron en Lionel Messi. La presencia de la ‘Pulga’ en el once titular de Lionel Scaloni no está en duda y hay quienes lo respaldan, como Juan Pablo Sorín, pero otros no. Uno de los críticos de Lio es Fernando Niembro que una vez más no se guardó nada.

El periodista argentino habló a Canal GEN y señaló que la presencia de Messi en la selección argentina sigue dejando qué desear. “Nosotros lo esperamos todavía a Messi, aproximadamente desde el 2006”, dijo tajante en Fox Sports. Así mismo, recordó que a lo largo de los cuatro procesos mundialistas que ha disputado, la ‘Pulga’ no ha brillado como lo hace en Barcelona. “Lionel jamás tuvo un buen partido en la selección ni siquiera en la final del Mundial del 2014”, continuó Niembro.

Argentina depende de Messi

A lo largo de los últimos años uno de los temas más cuestionados es la ‘Messidependecia’ y la falta de juego colectivo de la selección argentina. A horas del partido contra Paraguay, Niembro analizó el encuentro por la tercera fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 y cómo podría afectar una marcar personal a la ‘Pulga’.

“Todos los futbolistas dependen absolutamente de él. Cuando tienen la pelota miran a dónde está ubicado, pero depende de cómo marque Paraguay. A veces, la dependencia de Lionel en el equipo puede ser buena o mala”, concluyó.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT:

VIDEO RECOMENDADO:

Gruezo anotó 3-2 de penal tras revisión de VAR en Ecuador vs. Bolivia en La Paz. (Fuente: Movistar)