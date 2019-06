Argentina vs. Qatar EN VIVO: Horarios, canales, links y streaming online de la Copa América 2019

Argentina tiene la obligación máxima de vencer a Qatar o de decir adiós rápido a la Copa América 2019 hoy desde las 14:00 horas en el Arena do Gremio en Porto Alegre. Un partido que no permite excusas y que definirá el futuro de Lionel Messi con su selección ante el campeón de Asia. En Perú, puedes seguir el partido vía América TV y DIRECTV Sports. En el país albiceleste transmite TyC en exclusiva, mientras que en Estados Unidos Telemundo Deportes es una de las mejores opciones.

La selección Argentina viene presentado una actuación discreta en la Copa América 2019. Debutó contra Colombia y se vio sorprendido con una derrota por 2-0. Luego se vio las caras ante Paraguay y no aguantó la exigencia y apenas pudo empatar 1-1 con un penal cobrado por el VAR. Ahora, contra Qatar le queda ganar o morir en el intento.

La tabla del Grupo B marcha con Colombia clasificado, con 6 puntos, a los cuartos de final de la Copa América 2019. En tanto, Paraguay marcha segundo con 2 puntos, y Qatar y Argentina comparten el último lugar de la llave con -1 y -2 en goles de diferencia, respectivamente.

La Argentina de Lionel Messi, sin embargo, no solo apela al impulso de sus hinchas y las pocas opciones que tiene, sino que buscará a toda costa llevarse los tres puntos y esperar que Colombia derrote a Paraguay para ser segundo del Grupo B. Si los guaraníes vencen, la Albiceleste deberá derrotar con solvencia a Qatar para meterse entre los mejores terceros del torneo.

Un empate entre Argentina y Qatar ambos se quedarían con dos puntos y resolvería, por otro lado, la espera de Perú, que clasificaría a los cuartos de final sin esperar la tercer fecha del Grupo C. La Copa América 2019 entra en la última fecha de la fase de grupos con las expectativas total de los hinchas.

La selección de Qatar, por su cuenta, ha demostrado no estar de paseo en la Copa América 2019. Supo reponerse frente a Paraguay y el 2-0 en contra para terminar consiguiendo un angustioso 2-2. Y ante Colombia pudo desbaratar las ideas cafeteras a pesar de perder al final por 1-0. Contra Argentina espera dar el golpe del torneo.

Argentina vs. Qatar: horarios en todo el mundo

14:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

15:00 horas en Venezuela, Bolivia

16:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre y Brasilia)

21:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

Argentina vs. Qatar: Canales que transmiten el partido

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina, Canal 7 TV Publica, TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV, SporTV Play

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, Teleamazonas, Canal del Futbol, DIRECTV Sports Ecuador

Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: DAZN

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes, América TVGO

Qatar: beIN Sports MAX HD3, beIN Sports MAX HD4, beIN SPORTS CONNECT

España: DAZN Spain, tvG2

Estados Unidos: NBC Sports Live Extra App, Telemundo, ESPN+, Telemundo Deportes En Vivo

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, NS Eventos HD, DIRECTV Sports Uruguay, Monte Carlo TV Canal 4, vera+, TCC

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela, Venevision



Argentina vs. Qatar: Posibles titulares

Argentina: Franco Armani - Milton Casco, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico - Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso - Leonel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez o Paulo Dybala.

DT: Lionel Scaloni

Qatar: Saad Al Sheeb - Pedro Miguel Correia, Bassam Al Rawi, Tarek Salman, Karim Hassan Abdel - Karim Boudiaf, Abdulaziz Hatem, Boualem Khoukhi - Hasan Khalid, Almoez Ali, Akram Afif.

DT: Felix Sánchez.

¿Qué falta en la fase de grupos de la Copa América?

El bicampeón Chile, el anfitrión Brasil, Colombia y Venezuela ya sacaron boleto anticipado para los cuartos de final de la Copa América. Quedan disponibles cuatro cupos. Algunas selecciones dependen de sí mismas pero otras también de resultados ajenos en la última fecha de la ronda de grupos.

Clasifican los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros.



A continuación un panorama de cada zona:

GRUPO A: Brasil se metió en cuartos de final tras aplastar 5-0 a Perú el sábado y quedar como líder con siete puntos. En tanto que Venezuela quedó en la segunda ubicación con cinco unidades merced a la victoria 3-1 sobre Bolivia.

Perú quedó con cuatro puntos y una diferencia de gol -3. Los dirigidos por Ricardo Gareca seguirán en el certamen si Argentina y Qatar no se sacan diferencias en el Grupo B y Japón no le gana a Ecuador en el C.

GRUPO B: Con Colombia ya clasificada (6 pts) y el primer puesto asegurado, el foco pasa a estar en Argentina, última con una unidad. Para avanzar, la Albiceleste necesita un triunfo sobre Qatar (1) el domingo en Porto Alegre ya que cuenta con mejor diferencia de gol (-2) que Perú.

En caso de que Lionel Messi y sus compañeros no salgan del empate con el campeón de Asia, deben cruzar los dedos para que Paraguay caiga contra Colombia por más de dos goles y que en el Grupo C Japón (1) y Ecuador (0) no se saquen ventaja.

GRUPO C: Chile, ya clasificado con seis puntos, y Uruguay (4 pts) jugarán el lunes en Río de Janeiro por el primer puesto de su zona. Japón (1) y Ecuador (0) chocarán entre sí y necesitan ganar para pasar como uno de los dos mejores terceros. Para quedar segundos, los asiáticos deberían golear por más de cuatro tantos y que la Celeste pierda contra los bicampeones de América.

Ecuador también podría clasificarse si suma tres puntos ante Japón y que Argentina y Qatar empaten quedando con dos cada uno.



Con información de AFP