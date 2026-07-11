Argentina vs. Suiza EN VIVO
Previa
¿A qué hora juega Argentina vs Suiza HOY por Mundial 2026?
El partido Argentina vs Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 comienza a la 8:00 PM (hora peruana) y 10:00 PM (hora de Argentina). Te dejamos todos los horarios, según país.
Previa
La selección argentina llega de dejar en el camino a un comlicado Egipto que le dio pelea hasta los últimos minutos del partido. Por otro lado, Suiza dejó en el camino a Colombia por la vía de los penales y se convirtió en una de las sorpesas de la Copa del Mundo.
Previa
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido de Argentina vs Suiza por cuartos de final del Mundial 2026 desde Kansas.
Canales TV que transmiten Argentina vs Suiza EN VIVO por Mundial 2026
El Argentina vs Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 será transmitido a través de TV Pública, Telefe, TyC Sports, DirecTV, Flow Sports, Disney+ Premium, Paramount+, DGO y Mi Telefe en Argentina por TV abierta, cable y streaming.