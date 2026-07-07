Argentina ya tiene rival en los cuartos de final del Mundial 2026. La vigente campeona del mundo se enfrentará a Suiza, que viene de eliminar a Colombia en la tanda de penales, en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

La Albiceleste llega a esta instancia tras protagonizar una épica remontada frente a Egipto, mientras que el conjunto suizo clasificó luego de imponerse en una intensa definición desde los doce pasos.

Argentina's forward #10 Lionel Messi is lifted by teammates as they celebrate after winning the 2026 World Cup round of 16 football match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium in Atlanta on July 7, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP) / THOMAS COEX

El equipo que avance de esta llave se clasificará a las semifinales del Mundial 2026, donde se medirá con el vencedor del cruce entre Noruega e Inglaterra, el miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium.

¿Cuándo juegan Argentina vs Suiza?

El compromiso está programado para el sábado 11 de julio de 2026 y se disputará en el Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Estados Unidos.

Fecha: Sábado 11 de julio de 2026

Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City)

Instancia: Cuartos de final del Mundial 2026

Árbitro: Por confirmar.

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¿A qué hora juegan Argentina vs. Suiza?

El encuentro comenzará a las 8:00 p. m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador).

Estos son los horarios en otros países:

México: 7:00 p. m.

Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 9:00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington D. C.): 10:00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:00 p. m.

España y Francia: 4:00 a. m. del domingo 12 de julio.

Zeki Amdouni #23 de Suiza celebra con sus compañeros tras anotar el segundo penalti en la tanda de penaltis durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Suiza y Colombia en el BC Place Vancouver, en Vancouver, Columbia Británica, Canadá. David Ramos/Getty Images/AFP (Foto de David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP) / DAVID RAMOS

¿Dónde ver Argentina vs. Suiza EN VIVO?

En Sudamérica, el partido será transmitido por DSports. Además, podrá seguirse vía streaming a través de DGO, plataforma que ofrecerá la cobertura completa del compromiso.

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