Argentina enfrenta a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026: horario y canal de TV. Foto: EFE
Argentina enfrenta a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026: horario y canal de TV. Foto: EFE
Por Redacción EC

Argentina ya tiene rival en los cuartos de final del Mundial 2026. La vigente campeona del mundo se enfrentará a Suiza, que viene de eliminar a Colombia en la tanda de penales, en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

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