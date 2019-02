Argentina vs. Uruguay Sub 20 EN VIVO: Hora, fecha y canal del duelo por el Hexagonal del Sudamericano 

Argentina vs. Uruguay Sub 20 EN VIVO ONLINE GRATIS: por el Hexagonal del Sudamericano de Chile | Argentina ganó en la fase de grupo y Uruguay quiere la revancha desde su cómodo liderato de la segunda etapa del Sudamericano Sub 20. Dos de las selecciones con más chances para alcanzar la clasificación al Mundial de Polonia se verá las caras este jueves 7 de febrero desde las 15:30 (Perú y Colombia) en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Para ver fútbol en vivo, como el cotejo entre Argentina y Uruguay, se puede elegir entre más de una alternativa. Desde apps móviles, canales de TV o páginas webs como El Comercio, que se encargará de llevarle toda la información -goles, incidencias, estadísticas- a sus lectores minuto a minuto EN DIRECTO.

Por el Sudamericano Sub 20, el Argentina vs. Uruguay abrirá la cuarta fecha del Hexagonal final en Chile. Un partido de máxima atracción ya que está en juego el liderato de la tabla de posiciones. Uruguay comanda el pelotón con 7 puntos y es seguido de cerca por Argentina y Ecuador, ambos con 6. Venezuela se relegó al cuarto lugar con 4 unidades, mientras que Brasil es colero con apenas 1 punto sumado.

En la fase de grupos, Argentina pudo doblegar a Uruguay por 1-0 con gol de Gonzalo Maroni. Es, también, la selección albiceleste que sorprendió la fecha anterior goleando 3-0 a Venezuela con triplete de Adolfo Gaich.

Sin embargo, es Uruguay quien ha tenido mejor desempeño en el Hexagonal del Sudamericano Sub 20 con victorias sobre Ecuador (1-0) y Brasil (3-2) y un empate ante los llaneros (1-1).



Argentina vs. Uruguay: ¿Quiénes podrían ser los titulares en el partido del Sudamericano Sub 20?

Argentina: Manuel Roffo; Aaron Barquett, Santiago Sosa, Facundo Medina, Elías Pereyra; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Julián Álvarez, Gonzalo Maroni; Pedro de la Vega y Adolfo Gaich.

DT. Fernando Batista.

Uruguay: Renzo Rodríguez; Emiliano Ancheta, Erick de los Santos, Sebastián Cáceres, Maximiliano Araújo; Juan Manuel Sanabria, Nicolás Acevedo, Juan Boselli, Emiliano Gómez; Facundo Batista y Nicolás Schiappacasse.

DT. Fabián Coito.

Argentina vs. Uruguay: ¿A qué hora es el partido?

México: 14:30 horas

Perú: 15:30 horas

Colombia: 15:30 horas

Ecuador: 15:30 horas

Estados Unidos: 15:30 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1 hora, Nevada -3 horas, Los Ángeles -3 horas)

Venezuela: 16:30 horas

Bolivia: 16:30 horas

Argentina: 17:30 horas

Paraguay: 17:30 horas

Chile: 17:30 horas

Uruguay: 17:30 horas

Brasil: 18:30 horas

España: 21:30 horas

Italia: 21:30 horas

Francia: 21:30 horas

Japón: 5:30 horas (viernes 8 de febrero)

Argentina vs. Uruguay: ¿Qué canales transmitirán el encuentro?

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil:SporTV 2

Chile: CDF Premium

Colombia: Caracol Play

Internacional: RMTV

Perú: Movistar Deportes



Argentina vs. Uruguay: El camino de la 'Albiceleste en el Sudamericano Sub 20 de Chile

20/01/19 Paraguay U20 1 - 1 Argentina U20

22/01/19 Argentina U20 0 - 1 Ecuador U20

24/01/19 Uruguay U20 0 - 1 Argentina U20

26/01/19 Argentina U20 1 - 0 Peru U20

29/01/19 Ecuador U20 2 - 1 Argentina U20

01/02/19 Argentina U20 1 - 0 Colombia U20

04/02/19 Venezuela U20 0 - 3 Argentina U20

Argentina vs. Uruguay: El camino de los charrúas en el Sudamericano Sub 20 de Chile

18/01/19 Uruguay U20 0 - 1 Peru U20

20/01/19 Uruguay U20 3 - 1 Ecuador U20

24/01/19 Uruguay U20 0 - 1 Argentina U20

26/01/19 Uruguay U20 1 - 0 Paraguay U20

29/01/19 Venezuela U20 1 - 1 Uruguay U20

01/02/19 Ecuador U20 0 - 1 Uruguay U20

04/02/19 Brasil U20 2 - 3 Uruguay U20