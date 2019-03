Argentina vs. Venezuela: Lionel Messi en el once confirmado de la Albiceleste | FOTOS Lionel Messi será uno de los estelares en el Argentina vs. Venezuela, partido amistoso internacional por la fecha FIFA

- / - Argentina vs. Venezuela: Lionel Messi en el once confirmado de la Albiceleste. (Agencias) - / - Franco Armani. (Foto: EFE) - / - Gonzalo Montiel. (Foto: AFP) - / - Gabriel Mercado. (Foto: EFE) - / - Juan Foyth. (Foto: AFP) - / - Lisandro Martínez. (Foto: EFE) - / - Giovani Lo Celso. (Foto: AFP) - / - Leandro Paredes. (Foto: AFP) - / - Nicolás Tagliafico. (Foto: AP) - / - Lionel Messi. (Foto: AFP) - / - Lautaro Martínez. (Foto: EFE) - / - Gonzalo Martínez. (Foto: AFP) - / -