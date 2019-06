Argentina vs. Venezuela: Scaloni hizo tres cambios antes del partido de cuartos de final

El entrenador Lionel Scaloni no ha repetido alineaciones a lo largo de la Copa América 2019 y el Argentina vs. Venezuela no será la excepción, pues el director técnico argentino probó tres cambios en la última práctica.

► Selección argentina: Lionel Scaloni es el primer técnico amonestado en Copa América

► Messi cumple años y está acostumbrado a pasarlo con la selección argentina

De acuerdo con información de AP, el técnico de la Albiceleste hizo tres modificaciones: dos en defensa y otra en el medio sector. Juan Foyth ingresó al once como lateral derecho en lugar de Renzo Saravia, mientras que Germán Pezella volvió a ocupar el puesto de centr. Marcos Acuña se ubicó en la mitad de la cancha en lugar de Giovani Lo Celso.

En lo que respecta a la portería no hubo novedades, pues Franco Armani fue titular también en las prácticas. El ataque tampoco presentó modificaciones, por lo que se entiende que el entrenador de Argentina volverá a confiar en el tridente que inició las acciones ante Qatar.

Con las variantes citadas, Scaloni probó con el siguiente equipo: Armani; Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Acuña; Messi, Lautaro Martínez y Agüero.

Desde el inicio de la Copa América el estratega ha mantenido dudas con respecto a la franja derecha. En el estreno, Renzo Saravia ocupó ese lugar, pero fue reemplazado por Milton Casco ante Paraguay. Sin embargo, Saravia volvió ante Qatar y, antes del compromiso contra Venezuela, Juan Foyth estuvo en ese sector.

Scaloni tiene un entrenamiento más antes del compromiso contra la Vinotinto. Para entonces, el técnico de la Albiceleste debería despejar todas las incógnitas respecto al cuadro que enviará este viernes a las 2:00 p.m. (horario peruano).