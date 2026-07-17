Todo está listo para la gran final del Mundial 2026. A pocas horas del duelo ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la FIFA y la AFA confirmaron la indumentaria que utilizará la Selección Argentina en el partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

La Scaloneta volverá a vestir su combinación más tradicional, una elección que también despierta las cábalas entre los hinchas por los antecedentes positivos que acumula.

La Scaloneta jugará con su uniforme tradicional

La Selección Argentina saltará al campo de juego con su camiseta titular celeste y blanca, pantalón blanco y medias blancas, una combinación que acompañó al equipo en varios de sus momentos más importantes.

Con esta indumentaria, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni afrontará el desafío de conquistar el bicampeonato mundial frente a España.

El uniforme elegido tiene un fuerte valor simbólico para la Albiceleste. Con camiseta celeste y blanca, pantalón blanco y medias blancas, Argentina disputó los cuartos de final ante Países Bajos, la semifinal contra Croacia y la histórica final frente a Francia en el Mundial de Qatar 2022.

KANSAS CITY, MISURI, (ESTADOS UNIDOS), 11/07/2026.- Canales para ver el partido de Argentina vs. Suiza hoy sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Kansas City, Kansas City, Misuri, Estados Unidos. Foto X de la Selección Argentina.

En el actual Mundial 2026, esta misma combinación también estuvo presente en las victorias sobre Argelia, Cabo Verde, Egipto y Suiza.

Los únicos partidos en los que la Selección modificó su indumentaria fueron ante Austria, cuando utilizó medias azules; frente a Jordania, con la camiseta alternativa; y en la semifinal contra Inglaterra, donde vistió completamente de azul.

El Dibu Martínez volverá a vestir de verde

Por su parte, Emiliano “Dibu” Martínez utilizará un uniforme completamente verde, un color que también está asociado a algunos de los mayores éxitos de su carrera.

Con esa indumentaria fue campeón de la Copa América 2021 frente a Brasil en el estadio Maracaná, repitió en la Copa América 2024 ante Colombia y la utilizó durante buena parte de la campaña que culminó con el título en Qatar 2022.

España también regresa a su uniforme titular

La selección española dejará de lado la camiseta alternativa amarilla que utilizó en la semifinal frente a Francia.

Para la final del Mundial 2026 volverá a su uniforme principal: camiseta roja con mangas azules y detalles amarillos, buscando conquistar un nuevo título mundial.

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