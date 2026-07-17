Así vestirá Argentina para enfrentar a España en la final del Mundial 2026. Foto: EFE
Así vestirá Argentina para enfrentar a España en la final del Mundial 2026. Foto: EFE
Por Redacción EC

Todo está listo para la gran final del Mundial 2026. A pocas horas del duelo ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la FIFA y la AFA confirmaron la indumentaria que utilizará la Selección Argentina en el partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

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