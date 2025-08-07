Ambos equipos se medirán este miércoles 13 de agosto, en duelo de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Redacción EC
Pese a no alcanzar regularidad en el inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, busca seguir firme en la cuando enfrente a la Universidad Católica de Quito por los octavos de final.

LEE TAMBIÉN: Facundo Tello será el árbitro del Universitario vs. Palmeiras en el Monumental por Copa Libertadores

Para el duelo de ida, a jugarse el próximo miércoles 13 de agosto en el estadio Alejandro Villanueva, la Conmebol designó como juez principal al argentino Leandro Rey.

Este último será asistido por sus compatriotas Juan Pablo Belatti y Maximiliano del Yesso. En tanto, Silvio Trucco y Pablo Dovalo estarán en el VAR.

MIRA: Las ‘joyas’ del cuestionado ‘Tín’ Lozano: Ortiz Bisso y lo que nos espera en la polémica reelección en la FPF

Cabe mencionar que el partido de vuelta se jugará el miércoles 20 en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito desde las 7:30 p.m., mismo horario que en la ida.

Alianza Lima llega a esta instancia, luego de superar en el repechaje a Gremio de Porto Alegre.

