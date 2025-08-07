Pese a no alcanzar regularidad en el inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, Alianza Lima busca seguir firme en la Copa Sudamericana cuando enfrente a la Universidad Católica de Quito por los octavos de final.

Para el duelo de ida, a jugarse el próximo miércoles 13 de agosto en el estadio Alejandro Villanueva, la Conmebol designó como juez principal al argentino Leandro Rey.

Este último será asistido por sus compatriotas Juan Pablo Belatti y Maximiliano del Yesso. En tanto, Silvio Trucco y Pablo Dovalo estarán en el VAR.

Cabe mencionar que el partido de vuelta se jugará el miércoles 20 en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito desde las 7:30 p.m., mismo horario que en la ida.

Alianza Lima llega a esta instancia, luego de superar en el repechaje a Gremio de Porto Alegre.

