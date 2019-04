Argentinos Juniors vs. Estudiantes de Mérida EN VIVO vía DirecTV Sports: juegan por la Copa Sudamericana

Argentinos Juniors vs. Estudiantes de Mérida EN VIVO ONLINE | Sigue el partido por la primera jornada de la Copa Sudamericana que se disputará este jueves, desde las 5:15 de la tarde (hora peruana), en el estadio Diego Armando Maradona. La transmisión estará a cargo de DirecTV. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Argentinos Juniors, que se aseguró su permanencia en la primera división del fútbol de su país, recibirá al Estudiantes de Mérida con el objetivo de cosechar un resultado que le permita viajar a Venezuela con garantías de superar la primera fase del certamen. Sigue el minuto a minuto, las estadísticas y los goles del cotejo.

El partido de vuelta entre Argentinos Juniors y Estudiantes de Mérida se disputará en el Estadio Metropolitano de Mérida el jueves 2 de mayo. (Foto: Argentinos Juniors)

Argentinos Juniors vs. Estudiantes de Mérida | Horarios

16:15 horas - México

17:15 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

18:15 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay

19:15 horas - Argentina, Uruguay, Chile, Brasil

22:15 horas - Reino Unido

23:15 horas - España, Alemania, Italia, Francia

El cuadro dirigido por Diego Omar Dabove vio este fin de semana como se cortaba su gran racha de resultados, que lo tenía sin perder un partido desde el pasado 11 de febrero, al caer por 0-2 ante Rosario Central en la penúltima jornada de la Superliga Argentina.

A pesar de la derrota, el 'Bicho' ya había alcanzado su objetivo en la competición doméstica al conseguir la permanencia matemática en la jornada anterior, por lo que la única fecha que falta por disputar, más allá de contar para la tabla de promedios, no será una distracción mayor para que el equipo argentino pueda centrarse en el choque contra Mérida.

"Esta derrota no golpea en nada. Duele y da bronca, pero estamos bien. Mañana vamos a trabajar para preparar el partido del jueves", manifestó Dabove tras el partido contra Rosario Central.

El técnico también adelantó que el once que dispondrá mañana será parecido al que empleó el fin de semana, salvo que algún jugador tenga problemas físicos. "En principio no creo que haya grandes variantes para el partido del jueves que no sean por lesiones o molestias. Lo iremos viendo con la planificación", añadió.

Los argentinos tendrán enfrente a un Estudiantes de Mérida que ha ganado sus últimos dos duelos en la liga venezolana, seis puntos que lo han catapultado a la séptima posición de la tabla tras diez jornadas. El rojiblanco quedó a seis puntos del líder, Carabobo.

El cuadro dirigido por el argentino Martín Eugenio Brignani disputó la Copa Sudamericana por primera vez el año pasado pero fue eliminado por Deportes Temuco en la primera fase. En cambio, jugó seis veces en la Copa Libertadores.

El partido de vuelta entre ambos conjuntos se disputará en el Estadio Metropolitano de Mérida el jueves 2 de mayo.

Argentinos vs. Mérida | Posibles alineaciones

Argentinos Juniors: Lucas Cháves; Jonathan Sandoval, Carlos Quintana, Elías Gómez, Miguel Torrén; Matías Romero, Franco Moyano; Damián Batallini, Alexis Mac Allister, Gabriel Hauche; Claudio Spnielli. DT. Diego Omar Dabove.

Estudiantes de Mérida: Christhian Rivas; Wilson Mena, Galileo del Castillo, Christian Flores, Jesús Meza; Wiliam díaz, Alejandro Araque, Jesús Álvarez, Andris Herrera; Daniel Orlando Linarez, Edson Armando Rivas. DT. Martín Eugenio Brignani.

Con información de EFE