Argentinos Juniors vs. Sarmiento EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 12 de la Copa Liga Profesional este lunes 25 de abril del 2022 desde las 7:30 p.m. (horario peruano) en el estadio Diego Armando Maradona.

El ‘Bicho’ y el ‘Verde’ disputarán una ‘final’ por adueñarse del cuarto lugar de la Zona A del certamen. El equipo de La Paternal y el de Junín están igualados en puntaje: 20 unidades. Solo la diferencia de goles favorece al conjunto conducido por el entrenador Gabriel Milito.

¿A qué hora juegan Argentinos Juniors vs. Sarmiento por la Copa Liga Profesional?

Perú – 7:30 p.m.

Ecuador – 7:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

México – 7:30 p.m.

Chile – 8:30 p.m.

Venezuela – 8:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Paraguay – 8:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 p.m.

España – 2:30 a.m. (26 de abril)

Argentinos Juniors se metió entre los cuatro mejores de la competición doméstica gracias a la victoria conseguida en la jornada de mitad de semana. Los dirigidos por Milito vencieron por 2-4 a Atlético Tucumán fuera de casa.

De su lado, Sarmiento escaló posiciones en las recientes fechas luego de imponerse a rivales directos como Defensa y Justicia y Gimnasia de La Plata. Tras ello, el ‘Verde’ confía en repetir la faena contra otro adversario con el que lucha por el pase a la próxima ronda.

Argentinos Juniors vs. Sarmiento: canal de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos de la Copa de la Liga Profesional está entre TNT Sports y Fox Sports Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Argentinos Juniors vs. Sarmiento puedes seguirlo a través de TNT Sports.

¿Dónde ver online el partido Argentinos Juniors vs. Sarmiento por la Copa Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Argentinos Juniors y Sarmiento deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos de Copa de la Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía Fox Sports Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

¿Dónde jugarán Argentinos Juniors vs. Sarmiento por la Copa Liga Profesional?