Arsenal cerró su temporada de campeón en la Premier League con una victoria 2-1 sobre Crystal Palace en Selhurst Park, en una jornada marcada por la celebración del título tras 22 años de espera. El equipo de Mikel Arteta fue recibido con pasillo de honor y vivió una fiesta completa junto a sus hinchas.

En lo futbolístico, los “Gunners” se impusieron con goles de Gabriel Jesus y Noni Madueke, mientras que Jean-Philippe Mateta descontó para el conjunto local. El encuentro, pese a no definir posiciones, fue dinámico y entretenido, con ambos equipos rotando piezas pensando en sus próximos desafíos internacionales.

Arsenal logró abrir el marcador antes del descanso con una buena jugada colectiva que definió Gabriel Jesus tras asistencia de Gabriel Martinelli. En el inicio del complemento, Madueke amplió la ventaja con un potente remate, encaminando el triunfo que sellaba una campaña histórica para el club londinense.

Ya en el tramo final, Crystal Palace reaccionó y encontró el descuento, incluso estuvo cerca de empatar, pero el resultado no se movió. Tras el pitazo final, llegó el momento más esperado: Arsenal levantó el trofeo de campeón, celebrando en el campo una temporada memorable y soñando ahora con coronarla también a nivel europeo.