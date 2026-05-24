Por Redacción EC

Arsenal cerró su temporada de campeón en la Premier League con una victoria 2-1 sobre Crystal Palace en Selhurst Park, en una jornada marcada por la celebración del título tras 22 años de espera. El equipo de Mikel Arteta fue recibido con pasillo de honor y vivió una fiesta completa junto a sus hinchas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.